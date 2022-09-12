Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь Украине

Президент Франции и Украины выразили свою поддержку работе Международного агентства по атомной энергии

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь для Киева. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Елисейского дворца.

"Ситуация вокруг Запорожской АЭС по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Они выразили свою поддержку работе Международного агентства по атомной энергии. Президенты двух стран одинаково потребовали вывода российских войск из этого района, чтобы гарантировать безопасность и сохранность ядерных установок", - гласит коммюнике.

Макрон поинтересовался у Зеленского ходом боевых действий и "потребностями Украины, которые Франция могла бы удовлетворить".

МАГАТЭ во вторник опубликовало доклад, призвав создать вокруг Запорожской АЭС зону безопасности, чтобы предотвратить аварии из-за боевых действий. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что демилитаризация не обеспечит безопасность станции, а поставит ее под угрозу провокаций со стороны украинских сил. Как сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Россия подробно изучает представленный миссией МАГАТЭ доклад по ЗАЭС, но нужно время, чтобы отреагировать на содержащиеся в нем предложения.

Украинские силовики в последнее время регулярно обстреливают ЗАЭС из тяжелого вооружения и пытались высадить десант со стороны водохранилища. Одна из таких попыток, по данным Минобороны РФ, была направлена на захват станции перед приездом миссии МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси 1 сентября.