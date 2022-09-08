Немецкие журналисты предложили принять Украину в НАТО. Их читатели в ужасе

Украина должна быть принята в НАТО — уже сейчас

Похоже, недолгое "контрнаступление" ВСУ разожгло аппетиты "квази-партнеров" России на Западе. Журналисты на страницах немецкого "Шпигеля" предлагают не ограничиваться перемирием или даже победой Киева. Надо принять Украину в НАТО, а то все время воевать будет. А ведь Москва предлагала нейтральный статус еще до 2014 года.

Итак, уважительное отношение Запада к Москве себя не оправдало. Суверенитет и территориальную целость Украины необходимо обеспечить долговременно. А для этого есть только один путь.

Ошибочно отказывать Украине в членстве в НАТО, боясь вызвать недовольство России и нарушить стабильность евро-атлантической системы безопасности. Сейчас необходимо поставить себе цель долговременно обеспечить политический суверенитет и территориальную неприкосновенность Украины в новых геополитических условиях. Этого можно добиться лишь немедленным приемом Украины в НАТО. Любое промедление Россия будет использовать для дальнейшего разрушения Украины.

Три причины, почему Украину необходимо принять в НАТО

Во-первых, странам-членам НАТО еще неопределенно долгое время придется иметь дело с агрессивным российским национализмом. Он постоянно будет бросать вызовы евро-атлантической системе безопасности и дестабилизировать Украину в политическом и военном отношении, чтобы в итоге присоединить ее к России. Наивно думать, что это стремление Кремля изменится после заключения перемирия или какого-либо российско-украинского мирного договора.

Представление о возможности мирного сосуществования между Россией и Западом мешает распознать саму реваншистскую суть российского режима: президент Путин выступает против приема стран постсоветского пространства в НАТО, потому что альянс (а с ним и Запад) противодействует реализации его имперского проекта по восстановлению Российской империи, а не потому, что НАТО угрожает безопасности России. То есть НАТО России не угрожает, и Россия это знает.

На этом фоне центральное значение обретает второй вопрос, а именно: как могут быть обеспечены политический суверенитет и территориальная целостность Украины после окончания военных действий? Сейчас государства НАТО прилагают все усилия, чтобы предотвратить победу России. Тот факт, что канцлер Шольц осознал необходимость гарантий безопасности для Украины и Германия хочет принять участие в их обеспечении, доказывает, что ни перемирия, ни военной победы Украины — как бы она ни выглядела — нам недостаточно. Нужно что-то большее для обеспечения дальнейшего существования страны.

В-третьих, как в Берлине, так и в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве знают, что Европейский Союз, присвоивший Украине в июне этого года статус кандидата, не в состоянии обеспечить безопасность страны. Хотя в ЕС и предусмотрена обязанность оказывать помощь своим членам, которую некоторые юристы считают даже более серьезной, чем статья 5 Устава НАТО, но таким же потенциалом устрашения, как НАТО, ЕС не располагает. Сущность Европейского Союза такова, что он занимается предупреждением и улаживанием кризисов, "менеджментом конфликтов" за пределами Европы, а не обороной собственной территории.

В международной дипломатии сейчас ведутся дискуссии о том, не стоит ли западным государствам предоставить Украине некоторые правовые гарантии безопасности, которые соответствовали бы таким же гарантиям НАТО, но при этом не предлагали членство в альянсе, а обеспечивали бы нейтралитет страны. Государства G7 уже заявили о своей готовности предоставить такие гарантии Киеву. Однако пока ни одно западное правительство не изъявило готовности сообщить в деталях, что конкретно оно собирается делать в чрезвычайной ситуации. Поэтому возникает вопрос, насколько действенны эти якобы гарантии на самом деле. Трудно себе представить, что Кремль откажется от своей империалистической политики только потому, что правительство Германии со всей неопределенностью заверило Украину в поддержке.

Определяющие факторы евро-атлантической системы безопасности фундаментально изменились. В этой новой геополитической ситуации без членства Украины в НАТО не обойтись.

Авторы: Маркус Кайм (Marcus Kaim) и Ронья Кемпин (Ronja Kempin)

Комментарии читателей:

Rocco_J

С моей точки зрения, "оборонительное" расширение НАТО не сочетается с неделимой безопасностью. Если бы нечто подобное "оборонительно расширялось" рядом с США, то они реагировали бы так же. Кстати, все ограничения для приема в НАТО будут под вопросом, если к Украине отнесутся как-то по-особому.

Hafenloewe

Шольц весьма неохотно поставляет оружие на Украину. Предполагаю, что он будет руками и ногами сопротивляться потенциальному вступлению Украины в НАТО.

Sören-XGOLnNZVR

НАТО, конечно, не примет страну, находящуюся в состоянии войны. НАТО сейчас может помочь Украине. Если бы Украина была членом, то альянс был бы обязан это делать. Это автоматически означало бы начало войны между НАТО и Россией. А такого не хочет никто.

KlausWie

Как только конфликт закончится отходом российских войск в Россию, будут определены гарантии для обеспечения мира. Не раньше!

Сейчас же более уместно другое требование: расширить поставки оружия, чтобы российским войскам пришлось убраться восвояси.

HeribertJ_RKiWfpn

Я придерживаюсь совершенно другого мнения, чем авторы статьи. Уважительное отношение к интересам России абсолютно оправдало бы себя в 2014 году. И тогда не было бы отделения Крыма, сепаратистского восстания на востоке Украины и этой вот уже восемь лет длящейся войны. А значит, не было бы и ста тысяч убитых и раненых, а также миллионов беженцев, потерявших всё, в том числе родину. Не было бы и энергетического кризиса, конца и края которому не видно. Не могу понять, как вообще такое можно писать: уважительное отношение к Москве себя не оправдало!