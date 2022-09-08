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ТАСС

CNN: Пентагон разрабатывает долгосрочный план поставок вооружения на Украину

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Погрузка 155-мм/39 буксируемой гаубицы М777 из наличия морской пехоты США в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч (Калифорния) для доставки на Украину, 22.04.2022
Погрузка 155-мм/39 буксируемой гаубицы М777 из наличия морской пехоты США в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч (Калифорния) для доставки на Украину, 22.04.2022.
Источник изображения: Austin Fraley / морская пехота США

По данным телеканала, также идет работа над программой военной подготовки украинских войск

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США работает над планом многолетних поставок оружия на Украину, а также над программой военной подготовки украинских войск. Об этом в среду сообщает американский телеканал CNN.

По информации его источников, Пентагон совместно с украинской стороной разрабатывает как среднесрочный, так и долгосрочный план действий. Так, США рассчитывают оказывать поддержку не только во время конфликта на Украине, который видится Вашингтону достаточно длительным, но и в течение как минимум пяти лет после его окончания.

Ожидается, что анализ будет завершен в ближайшие месяцы, после чего он будет ожидать одобрения президента Джо Байдена. Украинской стороне он будет представлен в качестве оценки ситуации, но в нем будет дорожная карта оптимального развития украинских ВС по мнению Вашингтона.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны активизировали поставки вооружений Киеву. 

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