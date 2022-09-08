Войти
ТАСС

В ЛНР сообщили, что аэроразведка помогает союзным силам наносить урон ВСУ под Соледаром

146
0
0
Андрей Марочко
Андрей Марочко.
Источник изображения: Ильфат Кинзябаев/ТАСС

По словам офицера Народной милиции Луганской Народной Республики Андрея Марочко, такие действия проводятся на регулярной основе

ЛУГАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Союзные силы, действующие на донецком направлении, при помощи аэроразведки, артиллерии и авиации наносят колоссальный урон украинским войскам в районе города Соледар. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"Сейчас у нас есть средства объективного контроля, аэроразведки, они выявляют позиции украинских войск, скопление техники не только в районе Соледара, но и во всей зоне ответственности Народной милиции Луганской Народной Республики, и в кратчайшие сроки поступают в распоряжение как артиллерийским подразделениям, так и ВС РФ, которые при помощи авиации уничтожают противника, тем самым нанося ему колоссальный урон", - сказал он.

Как отметил Марочко, "такие действия проводятся на регулярной основе", одна из последних успешных задач военных ЛНР - уничтожение новых позиций украинских войск под Соледаром. "Наши разведывательные подразделения вскрыли новые позиции украинских войск под Соледаром и нанесли по ним удар", - добавил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
05.08.2016
Снайпер из России показал лучший результат среди 72 участников на "АрМИ-2016" в Казахстане
19.04.2016
Боевой состав ВМФ России до 2018 года пополнят более 50 кораблей
24.12.2015
Туманность «Андромеды»
10.09.2015
Минобороны готовит новый контракт с Иркутским авиазаводом
25.06.2013
"Ле Бурже 2013" стал ужасным разочарованием
19.10.2011
Обоснованные опасения
19.04.2011
Чемезов: проблемы с покупкой Мистралей связаны с передачей технологий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.09 03:51
  • 31142
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.09 03:23
  • 3
«Как Россия использует низкотехнологичные компоненты в своем высокотехнологичном оружии»
  • 08.09 03:10
  • 1
На зеленоградском «Микроне» вдвое увеличат производство чипов
  • 08.09 01:32
  • 1
Учения «Восток-2022» завершились
  • 08.09 01:27
  • 1
Александр Вучич: Сербия закупит БЛА "Байрактар" на несколько сотен миллионов евро
  • 08.09 00:56
  • 4
Российские военные обнаружили «противника» с помощью «Зоопарка»
  • 08.09 00:56
  • 3
На СКШУ "Восток-2022" широко применялись новейшие средства артиллерийской разведки
  • 08.09 00:55
  • 1
Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова главе Генштаба на учениях "Восток-2022"
  • 07.09 19:32
  • 1
Подтвердилось наличие на бронетехнике ВСУ специальных американских «маячков», позволяющих отслеживать её в режиме онлайн
  • 07.09 17:52
  • 3
Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад
  • 07.09 11:54
  • 3
Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС
  • 07.09 10:39
  • 5
Су-34: быстрый и беспощадный
  • 07.09 08:30
  • 1
Мишустин распорядился создать два ремонтных завода Минобороны
  • 07.09 08:14
  • 38
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 06.09 21:57
  • 2
Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий