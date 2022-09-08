В ЛНР сообщили, что аэроразведка помогает союзным силам наносить урон ВСУ под Соледаром

По словам офицера Народной милиции Луганской Народной Республики Андрея Марочко, такие действия проводятся на регулярной основе

ЛУГАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Союзные силы, действующие на донецком направлении, при помощи аэроразведки, артиллерии и авиации наносят колоссальный урон украинским войскам в районе города Соледар. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"Сейчас у нас есть средства объективного контроля, аэроразведки, они выявляют позиции украинских войск, скопление техники не только в районе Соледара, но и во всей зоне ответственности Народной милиции Луганской Народной Республики, и в кратчайшие сроки поступают в распоряжение как артиллерийским подразделениям, так и ВС РФ, которые при помощи авиации уничтожают противника, тем самым нанося ему колоссальный урон", - сказал он.

Как отметил Марочко, "такие действия проводятся на регулярной основе", одна из последних успешных задач военных ЛНР - уничтожение новых позиций украинских войск под Соледаром. "Наши разведывательные подразделения вскрыли новые позиции украинских войск под Соледаром и нанесли по ним удар", - добавил он.