В рамках проекта "Все для победы" за три месяца удалось собрать более 1,5 млрд рублей

На передовую в рамках проекта было доставлено 400 коптеров, 100 генераторов, 200 тепловизионных приборов и приборов ночного видения, 300 биноклей, 500 прицелов различных типов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Проект Народного фронта "Все для победы" помог собрать более 1,5 млрд рублей за три месяца в поддержку военнослужащих, участвующих в СВО. Об этом в среду сообщила пресс-служба движения.

"Ровно три месяца назад начал работать задуманный Народным фронтом совместно с военкорами проект по помощи народным милициям Луганской и Донецкой народных республик. За это время мы с жителями России собрали 1,5 млрд рублей, деньги перечислили почти 520 тысяч граждан и организаций", - сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что на передовую в рамках проекта было доставлено 400 коптеров, 100 генераторов, 200 тепловизионных приборов и приборов ночного видения, 300 биноклей, 500 прицелов различных типов. Помимо этого, было передано 4 тыс. бронежилетов и касок, а также 6 тыс. комплектов одежды.

"За три месяца работы проекта "Все для победы" жители России передали более 230 тыс. единиц продуктов питания, перевязочных материалов, гаджетов, медикаментов, обмундирования в региональные отделения Народного фронта", - уточнили в пресс-службе.

Всего в рамках проекта было открыто 36 сборов. Из них 17 уже завершились вручением груза адресатам, по семи идет закупка. К 12 можно присоединиться на сайте проекта pobeda.onf.ru в разделе "Чем помочь".