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«Роскосмос» перенес миссию на Луну

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АМС «Луна-25» готовится к старту в НПО имени Лавочкина, июнь 2022 года
АМС «Луна-25» готовится к старту в НПО имени Лавочкина, июнь 2022 года.
Источник изображения: «Роскосмос»

Первая в истории России миссия на Луну перенесена на 2023 год, заявил на полях Восточного экономического форума во Владивостоке генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, к сожалению», — сказал руководитель.

В сентябре Борисов утверждал, что реализация лунной миссии России потребует международного сотрудничества и наличия сверхтяжелой ракеты.

В мае Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора госкорпорации, утверждал, что автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-25» запустят в конце сентября.

В апреле президент России Владимир Путин заявил о возобновлении лунной программы России.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
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