«Луну-25» запустят в конце сентября

Автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-25» запустят в конце сентября. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«Надеюсь, пройдут удачно все испытания. И в конце сентября выйдем на запуск "Луны-25"», — заявил он.

АМС «Луна-25» может стать первым отечественным космическим аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Запуск предполагает посадку спускаемого аппарата в районе южного полюса Луны.

Ранее в Институте космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) рассказали, что испытания АМС «Луна-25» почти завершены.

В апреле Рогозин сообщил, что дату запуска станции «Луна-25» определят после испытаний.

Ранее в том же месяце главный конструктор проекта «Луна-25» Павел Казмерчук рассказал о возможностях руки-манипулятора АМС.