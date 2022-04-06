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Конструктор раскрыл глубину работы российской «руки» на Луне

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Автоматическая межпланетная станция «Луна-25»
Автоматическая межпланетная станция «Луна-25».
Источник изображения: Роскосмос

Российская «рука» в миссии «Луна-25» — манипулятор ЛМК с грунтозаборным ковшом — возьмет пробы грунта на естественном спутнике Земли с глубины до 15 сантиметров, заявил главный конструктор проекта Павел Казмерчук в эфире программы «Просто космос» с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным на радио Sputnik.

«Этого достаточно, чтобы узнать, есть ли водяной лед под лунным реголитом», — объяснил руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец в своем Telegram-канале.

Также Казмерчук раскрыл ведущиеся в настоящее время работы по «Луне-25», которые, по его словам, находятся в завершающей фазе.

«Это электрорадиотехнические испытания, которые проводятся в НПО имени Лавочкина. Что касается аппаратуры, то основная аппаратура разработана. Единственное — у нас не завершены испытания наземного прибора ДИСД-ЛР. Однако сам летный прибор изготовлен, доставлен в НПО Лавочкина, установлен в аппарат и сейчас в его составе проходит испытания», — сказал специалист.

В октябре 2021 года «Роскосмос» перенес запуск миссии «Луна-25» на май 2022 года.

В июне 2018 года портал NASASpaceFlight.com сообщил, что первая российская лунная миссия сталкивается с техническими, политическими и баллистическими проблемами.

Запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25», предполагающий посадку спускаемого аппарата в районе южного полюса естественного спутника Земли, вероятно, богатого залежами водяного льда, должен состояться с космодрома Восточный на ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Основная задача миссии — проверка технологии мягкой посадки на поверхность Луны. После посадки аппарат в течение года должен проводить исследования полярного грунта.

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Страны
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Союз-2 РН
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