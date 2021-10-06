Запуск российской «Луны-25» официально отложили

Запуск первой российской лунной миссии «Луна-25» отложен на 2022 год, сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальное заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«У нас впереди в следующем году, в июле, мы планируем миссию на Луну», — сказал менеджер в ходе трансляции по Первому каналу запуска корабля «Союз МС-19» к Международной космической станции.

В августе РИА Новости, ссылаясь на собственный источник, сообщило, что одной из возможных дат запуска российской миссии «Луна-25» является 25 мая 2022 года.

В том же месяце «Газета.Ru» со ссылкой на представителей Российской академии наук сообщила, что «Роскосмос» переносит запуск миссии «Луна-25» на май 2022 года из-за недостатка времени на подготовку элементов программы.

В апреле 2020 года РИА Новости, ссылаясь на «Роскосмос», напомнило, что российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» сядет на Луну в октябре 2021 года.

В июне 2018 года портал NASASpaceFlight.com сообщил, что первая российская лунная миссия сталкивается с техническими, политическими и баллистическими проблемами.

Иван Потапов