Войти
Lenta.ru

Запуск российской «Луны-25» официально отложили

390
0
0
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Запуск первой российской лунной миссии «Луна-25» отложен на 2022 год, сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальное заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«У нас впереди в следующем году, в июле, мы планируем миссию на Луну», — сказал менеджер в ходе трансляции по Первому каналу запуска корабля «Союз МС-19» к Международной космической станции.

В августе РИА Новости, ссылаясь на собственный источник, сообщило, что одной из возможных дат запуска российской миссии «Луна-25» является 25 мая 2022 года.

В том же месяце «Газета.Ru» со ссылкой на представителей Российской академии наук сообщила, что «Роскосмос» переносит запуск миссии «Луна-25» на май 2022 года из-за недостатка времени на подготовку элементов программы.

В апреле 2020 года РИА Новости, ссылаясь на «Роскосмос», напомнило, что российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» сядет на Луну в октябре 2021 года.

В июне 2018 года портал NASASpaceFlight.com сообщил, что первая российская лунная миссия сталкивается с техническими, политическими и баллистическими проблемами.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Луна
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
02.08.2021
Рогозин назвал преимущество российского «Союза» перед кораблями США
08.01.2021
Абсолютный рекорд: корабль «Союз-МС» хотят отправить к МКС по одновитковой схеме
02.12.2020
От «Клипера» до «Орла»
24.03.2020
ЦПК отменил пресс-конференцию экипажа МКС впервые в истории
28.12.2018
Русские потрошители
18.11.2014
Русскоцентрическая орбита
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 12:22
  • 3
Великобритания ввела в строй второй авианосец
  • 06.10 11:23
  • 7
Вооружить летчиков. Минобороны предложило доработать автомат АМ-17
  • 06.10 10:36
  • 71
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 06.10 09:58
  • 170
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 06.10 09:11
  • 6
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 06.10 06:11
  • 288
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 06.10 01:31
  • 13
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 05.10 15:56
  • 18
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 05.10 13:49
  • 0
Великобритания готовится к кибервойне
  • 05.10 13:17
  • 0
«Вы кто такие? Мы вас не звали»: немец украинцу не товарищ
  • 05.10 10:18
  • 2
«Это самая большая слабость вооруженных сил США»
  • 05.10 10:01
  • 2
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 05.10 08:47
  • 1
Мишень в виде танка Т-14 "Армата" представили в Австралии
  • 05.10 06:07
  • 2
Более 3 тысяч солдат призовут этой осенью в ВДВ
  • 04.10 19:03
  • 4
Новый ПЗРК "Метка" примут на вооружение