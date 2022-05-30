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Россия почти завершила испытания «Луны-25»

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«Луна-25» должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако вот уже семь лет запуск переносят
«Луна-25» должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако вот уже семь лет запуск переносят.
Источник изображения: РКК «Энергия» имени С. П. Королёва

Испытания российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» почти завершены. Об этом ТАСС сообщил заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Игорь Митрофанов.

«Сейчас проходят заключительные испытания в соответствии с графиком работ. Решение о запуске будет принято после завершения программы испытаний», — сказал специалист.

Между тем источник агентства в ракетно-космической отрасли отметил, что решение о сроках запуска АМС будет принято в конце июня.

В апреле президент России Владимир Путин в ходе посещения Амурской области пообещал запуском «Луны-25» к естественному спутнику Земли возобновить российскую лунную программу.

В том же месяце генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подтвердил, что дату запуска АМС определят после испытаний оборудования.

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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
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