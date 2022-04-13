Путин пообещал возобновить российскую лунную программу

«Луна-25» — проект по запуску посадочной автоматической межпланетной станции для исследования верхнего слоя поверхности в районе южного полюса Луны.

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Амурской области пообещал возобновить российскую лунную программу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, она начнется с запуска автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» к естественному спутнику Земли.

Путин добавил, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на внешнее давление.

«Продолжим создание транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у нас безусловно есть задел очень хороший и абсолютно ясные преимущества. Возобновим лунную программу», — заявил глава государства.

В апреле в «Роскосмосе» заявили, что «Луна-25» будет запущена в августе с космодрома Восточный.

В сентябре 2021 года РИА Новости, ссылаясь на материалы сайта госзакупок, сообщило, что госкорпорация «Роскосмос» объявила конкурс на проведение работ по тематике пилотируемых полетов на Луну.