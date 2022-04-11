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Станцию «Луна-25» запустят в августе

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Автоматическая межпланетная станция «Луна-25»
Автоматическая межпланетная станция «Луна-25».
Источник изображения: Роскосмос

Запуск межпланетной автоматической станции «Луна-25» запланирован на август. Станцию запустят с космодрома Восточный. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин.

«22 августа — запуск "Луны-25" с Восточного», — сообщил он.

Станция «Луна-25» станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Автоматический зонд планируют посадить в районе южного полюса Луны.

Ранее стало известно, что манипулятор ЛМК станции «Луна-25» возьмет пробы грунта на естественном спутнике Земли с глубины до 15 сантиметров.

В ноябре 2021 года в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что в одном из приборов станции «Луна-25» выявили неисправность.

В октябре прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск станции «Луна-25» отложили на 2022 год.

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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
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