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У российской «Луны-25» выявили неисправность

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Источник изображения: Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В одном из приборов российской межпланетной станции «Луна-25», которую планируется запустить к естественному спутнику Земли в 2022 году, выявили неисправность, сообщает ТАСС, ссылаясь на «Роскосмос».

Неполадки обнаружены в доплеровском измерителе скорости и дальности (ДИСД-ЛР), предназначенном для обеспечения мягкой посадки станции.

«С учетом полученных замечаний исследование причин неисправности и их устранение, завершение входного контроля запланировано на 22 ноября 2021 года», — заявили в госкорпорации.

В ноябре заведующий лабораторией ИКИ РАН Максим Литвак сказал, что запуск в 2022 году станции «Луна-25» поможет России вырваться вперед в «лунной гонке».

В июне 2018 года портал NASASpaceFlight.com сообщил, что первая российская лунная миссия сталкивается с техническими, политическими и баллистическими проблемами.


Иван Потапов

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Страны
Литва
Россия
Компании
ИКИ РАН
Роскосмос
Проекты
Луна
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