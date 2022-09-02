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Названы условия реализации лунной миссии России

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Луна-25
Луна-25.
Источник изображения: НПО имени Лавочкина

Реализация лунной миссии России потребует международного сотрудничества и наличия сверхтяжелой ракеты. Необходимые для исследования Луны условия назвал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на просветительском марафоне «Знание». Запись трансляции доступна на YouTube-канале «Роскосмос ТВ».

По словам Борисова, для реализации лунной программы нужна обитаемая станция и сверхтяжелая ракета для доставки оборудования.

«Подобного рода проекты в одиночку даже такими странами, как Россия, реализовывать очень тяжело с финансовой точки зрения обладания всеми необходимыми компетенциями. Подобные проекты требуют самого широкого международного сотрудничества», — сообщил он.

В августе Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) отменило запуск ракеты SLS в рамках лунной миссии США Artemis из-за технических проблем.

В июне в «Роскосмосе» сообщили, что автоматическую межпланетную станцию «Луна-25» отправят на электровакуумные испытания. Станцию запустят в конце сентября.

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