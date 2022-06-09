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Российскую «Луну-25» отправят на электровакуумные испытания

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Космический аппарат для миссии «Луна-25» собран и готовится к пуску с космодрома Восточный
Космический аппарат для миссии «Луна-25» собран и готовится к пуску с космодрома Восточный.
Источник изображения: «Роскосмос»

Российскую автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-25» отправят на электровакуумные испытания. Об этом сообщает «Роскосмос».

Для проведения комплексных электрических испытаний в специализированной вакуумной камере ВК 600/300 собранную АМС уже в ближайшее время планируется отправить в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности, расположенный в подмосковном городе Пересвет.

В мае гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что «Луну-25» запустят в конце сентября.

В том же месяце заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Игорь Митрофанов утверждал, что испытания этой АМС почти завершены.

В апреле президент России Владимир Путин в ходе посещения Амурской области пообещал запуском «Луны-25» к естественному спутнику Земли возобновить российскую лунную программу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
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