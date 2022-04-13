Путин заявил о возобновлении лунной программы России

12 апреля, в День космонавтики, президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко посетили космодром Восточный в Амурской области. Путин заявил, что России нужно успешно ответить на современные вызовы в космосе, а также пообещал возобновить лунную программу России.

Как сообщает Кремль, в ходе визита главы двух государств на вертолете совершили облет территории, ознакомились с ходом строительства космодрома и его инфраструктурных объектов. После этого президенты России и Белоруссии посетили строительные площадки командного пункта и стартового сооружения для ракет семейства «Ангара».

От всей души поздравляю с праздником всех наших граждан - граждан России, граждан Белоруссии, всех наших соотечественников, космонавтов и коллектив космодрома Восточный, ветеранов и работников военно-космической отрасли

Владимир Путин

Россия возобновит лунную программу

По словам Путина, программа начнется с запуска автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» к естественному спутнику Земли. Путин добавил, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на внешнее давление.

Продолжим создание транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у нас безусловно есть задел очень хороший и абсолютно ясные преимущества. Возобновим лунную программу

Владимир Путин

Согласно «Роскосмосу», АМС «Луна-25» будет запущена в августе с космодрома Восточный.

Путин сравнил полет Гагарина с Днем Победы

По словам главы государства, из-за полета Гагарина «страна и весь мир ликовали», а «у нас еще будут подобные события». По мнению президента, Россия победила в упорной гонке за лидерство в космосе в прошлом, оставив примеры товарищества и воли.

Поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам не только колоссальный технологический задел, но и те ценности, на которые мы равняемся и сегодня

Владимир Путин

Путин выразил уверенность, что, несмотря на санкции, Россия располагает всеми необходимыми технологиями для развития собственной ракетно-космической отрасли.

Наказом нам служит стремление наших предков идти вперед. Несмотря на любые трудности и какие-то попытки помешать нам в этом движении извне, будем обязательно последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы

Владимир Путин

Российская спутниковая группировка будет расширена

Президент сообщил, что страна расширит качественный и количественный потенциал спутниковой группировки.

Для дальнейшего внедрения цифровых сервисов во всех отраслях экономики, госуправлении, в образовании, здравоохранении, в повседневной жизни людей необходимо на новом уровне задействовать возможности космических информационных технологий. Для этого в рамках программы "Сфера" намерены существенно расширить количественный и качественный потенциал нашей спутниковой группировки

Владимир Путин

Владимир Путин заявил, что космодром Восточный является грандиозным объектом и имеет хорошую перспективу развития. По словам Путина, работы на Восточном идут по плану, несмотря на коррективы, внесенные пандемией.