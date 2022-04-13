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Путин оценил перспективы Восточного

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что космодром Восточный является грандиозным объектом и имеет хорошую перспективу развития. Об этом глава государства рассказал в ходе своего визита в Амурскую область, сообщает РИА Новости.

По словам Путина, работы на Восточном идут по плану, несмотря на коррективы, внесенные пандемией.

В марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что формальный ввод в эксплуатацию первой очереди космодрома Восточный переносят из-за выявленных недостатков.

В сентябре 2021 года Рогозин говорил, что строительство второй очереди космодрома Восточный завершат в 2022 году.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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