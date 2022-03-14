Рогозин рассказал о переносе ввода в строй первой очереди Восточного

Формальный ввод в эксплуатацию первой очереди космодрома Восточный переносят из-за выявленных недостатков. Об этом генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал на встрече с депутатами фракции ЛДПР, передает ТАСС.

Глава «Роскосмоса» отметил, что оставшиеся недостатки устраняют специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Он подчеркнул, что замечания связаны с отсутствием документации. «Спецстрой кинул своих подрядчиков, и те ушли, испарились с бумагами. Из-за этого мы формально не можем ввести в эксплуатацию первую очередь. Она построена, работает. Опасений с точки зрения функционирования нет», — сообщил Рогозин.

В рамках первой очереди строительства на Восточном возвели универсальный стартовый комплекс для ракет «Союз-2». В 2016 году состоялся первый пуск с Восточного. Вторая очередь строительства предполагает создание инфраструктуры для запуска ракет-носителей «Ангара-А5».

Ранее в «Роскосмосе» объяснили значение России для Международной космической станции (МКС). Российский сегмент с помощью грузовых кораблей «Прогресс» и служебного модуля «Звезда» обеспечивает выполнение коррекции орбиты МКС.

В сентябре Рогозин сообщил, что строительство второй очереди космодрома Восточный завершат в 2022 году.