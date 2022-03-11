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«Роскосмос» объяснил значение России для МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

«Роскосмос» в заметке, опубликованной на сайте госкорпорации, объяснил значение российского сегмента для Международной космической станции (МКС). Отмечается, что станция «состоит из российского и американского сегментов, которые взаимосвязаны друг с другом».

Утверждается, что российский сегмент с помощью двигателей грузовых кораблей «Прогресс» и служебного модуля «Звезда» обеспечивает выполнение коррекций орбиты станции. «После прекращения полетов американских шаттлов и европейских грузовых кораблей ATV российские двигатели стали единственным штатным средством поддержания высоты орбиты станции», — говорится в материале.

Также двигателями «Прогресса» и «Звезды» осуществляются поддержание ориентации МКС в пространстве и разгрузка гиродинов американского сегмента.

Российский сегмент обеспечивает дублирование систем жизнеобеспечения американской, в частности, системы получения кислорода («Электрон-ВМ»), удаления углекислого газа («Воздух»), очистки атмосферы МКС от вредных примесей (БМП) и пополнения атмосферы станции воздухом, кислородом и азотом (из баллонов «Прогрессов»).

Космические корабли «Союз» и грузовые «Прогрессы» в публикации названы «резервными средствами доставки зарубежных экипажей и грузов на МКС и их возвращения на Землю».

В феврале SpaceNews заметило, что американский грузовой космический корабль Cygnus может стать альтернативой российскому «Прогрессу» в случае необходимости коррекции орбиты МКС. Таким образом в издании отреагировали на предупреждение гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о последствиях блокировки Вашингтоном сотрудничества с Москвой по МКС.

В июле 2018 года НАСА сообщило об успешной коррекции орбиты МКС кораблем Cygnus, в результате которой станция поднялась на 90 метров. Грузовой корабль Cygnus запускается на ракете Antares с российским двигателем РД-181 на первой ступени, поставки которых в США прекращены.

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