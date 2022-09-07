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ТАСС

Шольц заявил, что Киев должен сам принимать решение об условиях соглашения с Россией

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Источник изображения: EPA-EFE/CLEMENS BILAN

О навязанном мире не может быть и речи, считает канцлер ФРГ

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Украина сама должна принимать решение о мирном соглашении с Россией, Запад не приемлет навязанный мир Киеву. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в опубликованном во вторник интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы поддерживаем Украину в защите ее неприкосновенности и суверенитета. Нам ясно: Украина не приемлет навязанного мира со стороны России, и мы тоже не согласимся с ним", - утверждал Шольц. "Никакая страна не согласится с тем, чтобы быть задворками сильного соседа, где ему будут диктовать, что нужно делать. Мы не должны предписывать извне Украине, какую цель ей следует преследовать. Только Украина должна принимать решение об этом", - заявил канцлер.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у Москвы есть о чем говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, а именно о выполнении своих условий по урегулированию ситуации на Украине. Он утвердительно ответил на вопрос о том, сохраняются ли условия России прежними.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят как персональные, так и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. 

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