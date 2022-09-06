"Рособоронэкспорт" впервые покажет САУ "Мста-С" в калибре НАТО на выставке ADEX

Ведомство продемонстрирует на выставке около 500 образцов техники для всех видов вооруженных сил и родов войск, специальных и полицейских подразделений, а также линейку гражданской продукции, отметил генеральный директор компании Александр Михеев, слова которого приводит пресс-служба

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представит экспортную самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Мста-С" в "натовском" калибре 155-мм на международной выставке ADEX-2022 в Азербайджане. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Рособоронэкспорт" - традиционный участник выставки ADEX. <...> На выставке "Рособоронэкспорт" продемонстрирует современную продукцию военного назначения: военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52(Э), транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевую машину поддержки танков БМПТ "Терминатор", самоходную гаубицу "Мста-С" под калибр НАТО 155 мм, зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э" и СПТРК "Хризантема-С", - говорится в сообщении.

Всего "Рособоронэкспорт" продемонстрирует на выставке около 500 образцов техники для всех видов вооруженных сил и родов войск, специальных и полицейских подразделений, а также линейку гражданской продукции, отметил генеральный директор компании Александр Михеев, слова которого приводит пресс-служба.

Кроме того, в компании добавили, что на экспозиции "Рособоронэкспорта" можно будет увидеть специальные образцы бронемашины "Тигр", а также бронированного автомобиля в минно-защищенном исполнении, средства охраны границ и особо важных объектов, в том числе автономные мобильные посты и комплексы технического и видеонаблюдения. "Экспозиция и представительный состав российской делегации на ADEX-2022 позволит "Рособоронэкспорту" обсудить с партнерами любые актуальные для региона текущие и перспективные проекты, а также форматы взаимодействия в новых условиях мирового рынка", - подчеркнул Михеев.

"Мста-С" - самоходный вариант 152-миллиметровой советской и российской гаубицы (буксируемая версия - "Мста-Б"), предназначенный для уничтожения и подавления различных видов боевой техники и живой силы противника, разрушения его оборонительных сооружений и воспрещения маневра его пехотных и танковых резервов. В экспортном варианте изотавливается под калибр 155 мм. Минобороны РФ неоднократно публиковало кадры применения этой САУ в ходе спецоперации на Украине.

АО "Рособоронэкспорт" - единственная в России государственная организация по экспорту и импорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Компания бразована 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружений и военной техники.