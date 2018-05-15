Спрос на взлете



Турецкий вертолет T-129 ATAK.

Источник: vpk-news.ru Турецкий вертолет T-129 ATAK.Источник: vpk-news.ru

Проданный в Турцию С-400 расчистит ближневосточные рынки для России

Авиасалон в Анталье, как и ожидалось, обошелся без сюрпризов. Но подтвердил главное – стремление Турции к широкомасштабному сотрудничеству с Россией. Анкара не реагирует на окрики из Вашингтона по поводу покупки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

У Турции и России есть прекрасная возможность для создания совместных проектов и ее надо использовать. К этому горячо призвали губернатор Антальи Мунир Каралоглу, многие другие государственные деятели, бизнесмены. Глава секретариата оборонной промышленности, профессор Исмаил Демир сказал, что Анталья – город, где пересекается много торговых путей и дорог. В истории взаимоотношений двух государств, судя по всему, открыта новая страница.

Помидоры и самолеты

Речь не только об Анталье. С 2003 года в Турции, рассказал заместитель министра транспорта мореходства и связи Джушкун Юрек, наблюдается взрывной (в пять раз) рост авиаперевозок. Принято решение строить в Стамбуле суперсовременный аэропорт, который превратит его в мировой хаб, и наша страна может внести соответствующий вклад. А в Анталье только за одну неделю совершается до двух тысяч авиарейсов, 40 процентов из которых – российскими перевозчиками.

“Разработку самолета профинансирует государство. Поручение правительства уже оформлено”

При этом санкции США по отношению к РФ Турцию не пугают. Советник генерального директора компании Turkish Tehnik Халил Токель, например, так отреагировал на наш вопрос: "Санкции США – это политика. Но мы с Россией должны жить по-соседски".

Мы посетили многие выставочные площадки авиасалона. На одном из стендов, который демонстрировал достижения турецкой жандармерии, встретились с командиром эскадрильи Мустафой Текиндором, авиаинженером и бортмехаником Сирханом Соннесом. Они очень тепло отозвались о нашей авиатехнике, в частности о надежности российского вертолета Ми-17, который уже давно служит у них наряду с "Сикорским-17" и собственным АТАК. А бортмеханик Хасан Акдемир выразился более чем откровенно: "Очень люблю российские вертолеты".

Нигде не встретили отчуждения, равнодушия, скепсиса. Население Турции – более 83 миллионов человек, это динамично развивающаяся страна, которая играет все большую роль на Ближнем Востоке. И она, судя по всему, взяла курс на самостоятельную внешнюю политику, торговлю и дружбу с Россией. Мы говорим не только о помидорах и туристах, но и о военно-техническом сотрудничестве, освоении космоса, самолетостроении.

Безусловно, Турция – восточная страна, и это нельзя не учитывать. Есть, например, решение политического руководства о том, что все дорогостоящие закупки военной техники и вооружения должны заключаться только при частичной локализации производства.

Иранский суперджет

Любой авиасалон еще и деловая площадка. Объединенная авиастроительная корпорация представила новейшие программы как военной, так и гражданской авиации. В макетах демонстрировались Су-35 и МиГ-35, учебно-боевой Як-130, пассажирские МС-21 и Superjet 100, а также самолет-амфибия "Бе-200". На статической стоянке красовался Superjet 100 в ВИП-исполнении.

Человеческий фактор

АО "Рособоронэкспорт" внесло свой колорит в работу выставки. Как сказал генеральный директор Александр Михеев, Рособоронэкспорт с признательностью принял приглашение участвовать в дебютном авиасалоне. "Сегодня Турция является одним из наиболее стремительно развивающихся рынков продукции военного назначения, особенно в авиационном сегменте, – подчеркнул он. – Страна представляет своеобразный бизнес-мост между Востоком и Западом. Этот мост очень важен для нас с точки зрения расширения географии поставок компании, а также укрепления ВТС России со странами Ближнего Востока и Европы".

OV-10 Bronco – американский штурмовик 60-х годов

Опыт применения российской авиации, комплексов и средств ПВО в антитеррористических операциях на Ближнем Востоке также сыграл свою роль. В Турции и странах Ближнего Востока вызывают значительный интерес многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, многофункциональный Су-30СМЭ, военно-транспортный Ил-76МД-90А(Э), боевые вертолеты Ми-28НЭ, разведывательно-ударные Ка-52, транспортно-боевые Ми-35М, тяжелые транспортные Ми-26Т2, военно-транспортные Ми-171Ш и Ми-17В-5, легкие "Ансат" и Ка-226Т. Участие России в освобождении Сирии от террористов сработало на продвижение нашего оружия.

Официальные визитеры возле А330 MRTT

"Мы прекрасно понимаем, какое значение имеет первое проведение авиационного шоу для страны, которая по заданию президента Реджепа Эрдогана ставит перед собой такие высокие задачи, – заявил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров. – В 2018 году мы празднуем 100-летие ЦАГИ. Именно поэтому делегация России включала такие известные компании, как КБ Яковлева (корпорация "Иркут"), "Гражданские самолеты Сухого", "МиГ", "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Весьма полезными признаны рабочие встречи с заместителем министра транспорта Турции Юкселем Джойшекуйликом, замминистра оборонной промышленности Исмаилом Демиром, другими официальными лицами.

"Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) подписали меморандум о намерениях с иранскими компаниями Iran Air Tour и Iran Aseman Airlines о поставке 40 Superjet в версии на 75 посадочных мест для ближнемагистральных линий. Сроки – 2020 год. В связи с этим компания приступила к разработке новой версии самолета – Superjet 100Р. По словам президента ГСС Александра Рубцова, доля российских комплектующих в самолете составит 50–60 процентов. В нем появится новое крыло, модификация получит вспомогательную силовую установку, инерциальную систему, интерьер, гидравлическую систему, трубопроводы собственного производства.

Как сказал Рубцов, идет работа над тем, чтобы сделать самолет более дешевым с учетом импортозамещения. Это позволит снизить стоимость самолета на пять – десять процентов, повысить его надежность. Общую емкость рынка Ирана специалисты ГСС оценивают в 120 самолетов такой размерности. Еще 40–50 машин можно будет продать в соседние страны. "Для нас вывод этой модификации на рынок чрезвычайно важен, – отметил Рубцов. – Считаем, машина будет востребована на Ближнем Востоке".

Цели, которые ставятся при разработке новой версии самолета SSJ100R, – снижение его стоимости, повышение гибкости в послепродажном обслуживании за счет альтернативных поставщиков, что будет способствовать расширению рынков сбыта.

Под крылом государства

При участии заместителя министра Минпромторга Олега Бочарова, президента ГСС Александра Рубцова и генерального директора группы компаний S7 Антона Еремина было подписано соглашение о поставках "Суперджетов" российской авиакомпании S7. Суть контракта: 50 самолетов – твердый заказ, еще 25 – опцион. Отвечая на вопрос "Военно-промышленного курьера", Рубцов отметил, что предусматривается обучение пилотов и наземного персонала. Поэтому в поставку войдут как минимум один-два тренажера. Это важно еще и потому, что базы обучения расположатся в крупных региональных центрах России. "Естественно, мы будем осуществлять поддержку обслуживания в гарантийный и послегарантийный периоды, – подчеркнул президент ГСС. – Сейчас взаимодействуем с группой S7 по уже выпущенному парку самолетов Superjet, помогаем в совершенствовании технической, эксплуатационной документации. Такая работа началась и по новому самолету".

Командир эскадрильи Мустафа Текиндор

В свою очередь Еремин пояснил, насколько важны для страны и в то же время сложны региональные перевозки. Будущий самолет позволит решать задачу успешнее. Он меньше по размерам, но требований к нему с точки зрения экономии намного больше. "У нас есть опыт развития хабовых перевозок в основном через Новосибирск, который удачно расположен в центре страны, – сказал Еремин. – Поэтому такого рода самолеты меньшей вместительности станут хорошим дополнением к магистральным перевозкам. А реакция рынка позволит масштабировать проект, расширить сеть региональных маршрутов".

Советник генерального директора компании Turkish Tehnik Халил Токель

Разработку самолета профинансирует государство. Соответствующее поручение правительства уже оформлено. "Очень важно, чтобы инвестиции были оптимальными, без дополнительных накладных расходов, – сказал заместитель министра Минпромторга Олег Бочаров. – К сожалению, довольно часто мы вынуждены компенсировать затраты при вхождении на рынок, поскольку капитализация проекта (капиталоемкость) оказывается изначально высока или он затянут".

В меры поддержки государства входит лизинг, без которого не обходится ни одна продажа. Есть поручение правительства РФ об обнулении ставки налога на гражданское авиастроение.

Главные зрители – дети. Фото: Алексей Песков

Вторая задача – вторичный рынок самолетов. Для этого необходимы достаточно высокое качество машин, совершенствование авиационных правил, системы сертификации, валидации, в том числе в Турции. На авиашоу Eurasia Airshow 2018 в Анталье этот вопрос был одним из приоритетных на переговорах. Со временем возможно заключение дополнительного соглашения, которое поможет открыть ближневосточные рынки для SSJ 100R.

"Как авиационному руководителю мне хочется, чтобы получился надежный самолет, которым смогут управлять молодые летчики. Ведь традиционно в региональную авиацию на небольшие самолеты пилоты приходят сразу после получения профессии. А машина кроме рентабельности должна быть еще и безопасной, простой в эксплуатации", – пояснил Олег Бочаров.

Приступить к локализации

Из источников "ВПК", близких к концерну ВКО "Алмаз-Антей", стало известно, что в кулуарах авиашоу шли переговоры по ЗРС С-400. Состоялось несколько раундов. По их итогам подготовлено соглашение, в соответствии с которым в 2019 году могут быть осуществлены первые поставки. Более того, в России уже начато обучение на тренажерах около 90 специалистов для войск ПВО Турции.

“В России уже начато обучение на тренажерах около 90 военнослужащих из Турции”

Но Анкаре придется в связи с этим решить серьезную проблему. Она связана с кодированием и декодированием сигналов натовских самолетов. В эту систему Турции, видимо, придется вносить коррективы (после приобретения С-400) или как-то вычленять свою ПВО из НАТО. Проблема крайне непростая. Возможно, существуют и другие варианты. В любом случае дело финансово затратное, а в дальнейшем может в корне изменить взаимоотношения турок с Североатлантическим альянсом.

Есть еще одно серьезное условие, которое Анкара поставила перед Москвой: необходимость, как уже говорилось, локализации примерно 10–20 процентов производства ЗРС С-400. Проблемы связаны с секретными технологиями и уникальностью производства ЗРС. Но и тут оптимальный выход может быть найден. Речь о производстве в Турции транспортно-заряжающих машин, энергоустановок для С-400, других узлов. Примерно таким будет устраивающее всех компромиссное решение.

И для России, и для Турции это ответственный шаг. Но серьезные отношения иначе не выстраиваются. Нельзя дружить на бумаге, надо делиться технологиями, финансировать совместные проекты. Кстати, все это было бы хорошим ответом на блокирование Eurasia Airshow 2018, предпринятое некоторыми западными странами с целью наказать Турцию за непослушание. Остается добавить, что повышенный интерес на салоне был проявлен также к представленным ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Бук-М2Э", "Тор-М2Э".

И последнее. Присутствовала на шоу и продукция с незалежной. Украинская сторона показала самолеты фирмы Антонова, о которой в России поговаривают, что она на грани банкротства. Но судя по всему, слухи о кончине оказались преждевременными. Из новинок антоновцы привезли версию военно-транспортного Ан-77, самолет короткого взлета и посадки с турбовентиляторными двигателями, грузоподъемностью 47 тонн. А также уже известные Ан-124-100М, Ан-178. Другое дело, отыщется ли для них покупатель.

Олег Фаличев

Алексей Песков

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 18 (731) за 15 мая 2018 года