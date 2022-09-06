Рособоронэкспорт представит актуальную для стран Каспия российскую продукцию на выставке ADEX 2022

ЦАМТО, 5 сентября. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) организует объединенную российскую экспозицию на Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2022, которая пройдет 6-8 сентября в Баку (Азербайджан).

"Рособоронэкспорт – традиционный участник выставки ADEX. В Баку мы показываем оборонную продукцию ведущих российских предприятий для стран Прикаспийского региона, с которыми нас связывают длительные добрососедские отношения. В 2022 году на российской экспозиции представим около 500 образцов для всех видов вооруженных сил и родов войск, специальных и полицейских подразделений, продемонстрируем широкую линейку гражданской продукции, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Ожидаем большое внимание к продвигаемому Рособоронэкспортом стрелковому оружию, системам противодействия терроризму и проектам по кибербезопасности".

На выставке Рособоронэкспорт продемонстрирует современную ПВН: военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52(Э), транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевую машину поддержки танков БМПТ "Терминатор", самоходную гаубицу "Мста-С" под калибр НАТО 155 мм, зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э" и СПТРК "Хризантема-С".

На экспозиции Рособоронэкспорта будут выставлены образцы специальной бронированной машины "Тигр" и бронированного автомобиля в минно-защищенном исполнении, а также технические средства охраны границ и особо важных объектов, в том числе автономные мобильные посты и комплексы технического и видеотелевизионного наблюдения.

Всего в российской экспозиции на ADEX 2022 принимают участие более 20 предприятий промышленности, 6 из которых покажут свои разработки на собственных стендах.

"Экспозиция и представительный состав российской делегации на ADEX 2022 позволит Рособоронэкспорту обсудить с партнерами любые актуальные для региона текущие и перспективные проекты, а также форматы взаимодействия в новых условиях мирового рынка. Мы расскажем о наших предложениях в рамках индустриального партнерства, возможностях совместных разработок и производства вооружения и военной техники, модернизации поставленной ранее продукции, обучения персонала", – отметил А.Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".