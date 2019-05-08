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08.05.2019
ТАСС

"Рособоронэкспорт" с начала 2019 года заключил контрактов на $5,2 млрд

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Стенд ОАО Рособоронэкспорт. Архивное фото
Стенд ОАО Рособоронэкспорт. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Как заявил глава компании Александр Михеев, важным элементом такой работы является публичная демонстрация военной техники на парадах и выставках

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" подписал с начала года контракты на $5,2 млрд, а также поставил за рубеж вооружения и технику на сумму $4,9 млрд. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на ее главу Александра Михеева.

"Только по результатам первых четырех месяцев 2019 года "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж российские вооружения и военную технику на сумму $4,9 млрд, а также подписал новые контракты на $5,2 млрд", - приводят в пресс-службе слова Михеева.

По его словам, это результат огромной маркетинговой работы российских участников военно-технического сотрудничества и предприятий-производителей, "важным элементом которой является публичная демонстрация военной техники на парадах и выставках". Так, 9 мая по Красной площади пройдут современные образцы военной техники, экспортные версии которой представлены в каталоге "Рособоронэкспорта".

В частности, это зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э", самоходная гаубица "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Смерч", бронированная колесная техника "Тигр-М", "Тайфун-К" и БТР-82А, танки типа Т-72, боевая машина поддержки танков БМПТ.

Из авиационной техники это военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), многофункциональный-фронтовой истребитель МиГ-29М, сверхманевренный многофункциональный Су-30СМЭ, истребитель-бомбардировщик Су-32 и многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2.

"9 Мая на Красной площади также будут показаны имеющие большой экспортный потенциал танк "Армата", бронетранспортер "Бумеранг" и боевая машина пехоты "Курганец-25". Участие в Параде Победы этой техники является демонстрацией зарубежным партнерам высочайшего уровня новейших технологий предприятий оборонно-промышленного комплекса России", - добавили в пресс-службе "Рособоронэкспорта". По сообщению Минобороны РФ, всего в парадах Победы в России примут участие свыше 1600 единиц военной техники.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
9А52-2 Смерч
Tор-М2
Армата
БМПТ Рамка-99
БТР-82
БТР-82А
Бук-М2
Бумеранг
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Искандер
Ка-52
Курганец-25
Ми-26
Ми-28Н
Ми-28НЭ
МиГ-29М
Мста-С
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Су-32
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