В ВВС США возобновили полёты конвертопланов CV-22 Osprey, так и не решив проблему с коробкой передач

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ВВС США возобновили полёты конвертопланов CV-22 Osprey после двухнедельной паузы. Связана эта пауза была с проведением расследования после нескольких инцидентов с этими конвертопланами, стоящими на вооружении американских войск.
Пресс-секретарь ВВС США и после возобновления эксплуатации «Оспри» дал понять, что в полной мере не удалось выявить точные причины многочисленных технических проблем, которые проявляли себя во время полётов конвертопланов. Тем более, не удалось проблему решить.
Из заявления пресс-секретаря военно-воздушных сил США:
Сообщается о том, что лётчики получили директиву от командования «выполнять пилотирование без предельных нагрузок на конвертопланы и передавать всю информацию о возможных выявленных проблемах командованию».
Пресс-служба ВВС США:
Напомним, что эксплуатацию конвертопланов «Оспри» приостановили 17 августа после двух инцидентов с этими летательными аппаратами, произошедших в течение шести недель.
Созданная комиссия выявила ряд технических проблем, при этом пока не может сделать вывод о конкретной причине.
Сообщается о том, что имеет место «жёсткое включение сцепления»:
Это приводит к тому, что экипажу приходится немедленно принимать решение о посадке, так как есть риски полной потери управления конвертопланом.
Теперь технические специалисты пытаются выяснить, что является конкретной причиной проблемы с коробкой передач.
Что интересно, возобновить эксплуатацию конвертопланов решили до того момента, когда с этой проблемой окончательно разберутся и её решат.
В американской военно-тематической прессе задаются вопросом: не является ли это высоким риском для лётчиков?