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Военное обозрение

В ВВС США возобновили полёты конвертопланов CV-22 Osprey, так и не решив проблему с коробкой передач

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Источник изображения: topwar.ru

ВВС США возобновили полёты конвертопланов CV-22 Osprey после двухнедельной паузы. Связана эта пауза была с проведением расследования после нескольких инцидентов с этими конвертопланами, стоящими на вооружении американских войск.

Пресс-секретарь ВВС США и после возобновления эксплуатации «Оспри» дал понять, что в полной мере не удалось выявить точные причины многочисленных технических проблем, которые проявляли себя во время полётов конвертопланов. Тем более, не удалось проблему решить.

Из заявления пресс-секретаря военно-воздушных сил США:

Мы по-прежнему стремимся понять, что является основной проблемой, чтобы найти и внедрить материальное решение.

Сообщается о том, что лётчики получили директиву от командования «выполнять пилотирование без предельных нагрузок на конвертопланы и передавать всю информацию о возможных выявленных проблемах командованию».

Пресс-служба ВВС США:

Пилотирование CV-22 Osprey будет проводиться с использованием ряда методов по снижению риска, чтобы избежать проблем с двигателями этих машин.

Напомним, что эксплуатацию конвертопланов «Оспри» приостановили 17 августа после двух инцидентов с этими летательными аппаратами, произошедших в течение шести недель.

Созданная комиссия выявила ряд технических проблем, при этом пока не может сделать вывод о конкретной причине.

Сообщается о том, что имеет место «жёсткое включение сцепления»:

Муфта внутри коробки передач, которая соединяет один из двух двигателей Rolls-Royce Liberty AE1107C CV-22 с ротором воздушного винта, проскальзывает по неизвестной причине. Когда это происходит, силовая нагрузка практически мгновенно передается другому двигателю — конструктивная особенность, позволяющая Osprey продолжать полёт, даже если один двигатель выйдет из строя. Затем первоначальная муфта снова включается, и силовая нагрузка быстро возвращается к исходному ротору воздушного винта и двигателю.

Это приводит к тому, что экипажу приходится немедленно принимать решение о посадке, так как есть риски полной потери управления конвертопланом.

Теперь технические специалисты пытаются выяснить, что является конкретной причиной проблемы с коробкой передач.

Что интересно, возобновить эксплуатацию конвертопланов решили до того момента, когда с этой проблемой окончательно разберутся и её решат.

В американской военно-тематической прессе задаются вопросом: не является ли это высоким риском для лётчиков?

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MV-22 Osprey
Компании
Rolls-Royce
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