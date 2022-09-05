Шольц заверил Шмыгаля в том, что Берлин не ослабит усилий по военной поддержке Украины

Канцлер ФРГ указал премьер-министру Украины на важность проведения реформ в области верховенства права и органов правосудия, "чтобы привлечь инвестиции для восстановления" страны

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел в воскресенье в Берлине переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Во время разговора, который длился почти час, канцлер и украинский премьер обсудили военную, гуманитарную, а также экономическую ситуацию на Украине", - сообщил он. "Канцлер подчеркнул, что Германия не ослабит усилий по военной, а также политической, финансовой и гуманитарной поддержке Украины", - отметил Хебештрайт.

По мнению канцлера, несмотря на военные действия, важно уже сейчас планировать меры по восстановлению страны и вести подготовку к этой задаче. "Канцлер заявил премьеру, что Германия как председательствующая в Группе семи страна вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен проведет 25 октября экспертную конференцию в Берлине с целью обсуждения организации и архитектуры для восстановления", - сообщил Хебештрайт.

Канцлер также указал Шмыгалю на важность проведения реформ в области верховенства права и органов правосудия, "чтобы привлечь инвестиции для восстановления" Украины, добавил представитель кабмина.

Шмыгаль является самым высокопоставленным представителем Украины, посетившим Германию после начала спецоперации России в этой стране.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.