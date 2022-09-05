Шойгу заявил об отсутствии у РФ тяжёлых вооружений на территории Запорожской АЭС

Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия не размещала тяжелое вооружение на территории Запорожской АЭС, российские военные делают все необходимое для обеспечения безопасности станции, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Ответственно заявляю, что тяжелых вооружений на территории атомной станции и в прилегающих районах у нас нет. Надеюсь, в этом комиссия МАГАТЭ убедится лично", - сказал Шойгу на селекторе Минобороны РФ в пятницу. Он назвал ложными обвинения украинских властей в том, что войска РФ, прикрываясь важными энергетическими объектами, обстреливают ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем. "С середины июля вооруженные силы Украины, используя западное оружие, регулярно наносят удары по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции. С 18 июля зафиксировано 29 обстрелов, выпущено 120 артиллерийских снарядов, применено 16 дронов-камикадзе", - сказал министр обороны РФ.

По его словам, таким образом Киев "создает реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе".

"В свою очередь Россия делает все, чтобы обеспечить безопасное функционирование Запорожской АЭС", - подчеркнул Шойгу.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года. По данным властей области, в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно, в том числе продолжаются поставки на Украину.

Как сообщалось, миссия МАГАТЭ накануне посетила Запорожскую АЭС, часть делегации во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси покинула подконтрольную РФ территории области уже к вечеру.

Обстрелы Энергодара продолжаются последние два месяца, они усилились в последние дни.