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Военное обозрение

Третий атомный авианосец типа Gerald R. Ford для ВМС США заложили на верфи Huntington Ingalls Industries

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Источник изображения: topwar.ru

США заложили третий авианосец нового поколения типа Gerald R. Ford, получивший название USS Enterprise (CVN-80). Закладка прошла на верфи компании Huntington Ingalls Industries (HII) в Ньюпорт-Ньюс. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США.

USS Enterprise (CVN-80) будет третьим авианосцем в серии и вторым серийным после головного USS Gerald R. Ford (CVN-78) и первого серийного USS John F. Kennedy (CVN 79). Для четвертого корабля серии USS Doris Miller (CVN-81) в августе прошлого года начали резать сталь, но о закладке пока не объявляли. USS Gerald R. Ford (CVN-78) числится в составе ВМС США с 2017 года, но в боевой состав не введен в связи с продолжающимися испытаниями и устранением возникающих проблем. USS John F. Kennedy (CVN 79) достраивается на плаву, его передача флоту планируется в 2024 году.

Наши авианосцы были бы невозможны без конструкторов и строителей. Каждый член команды здесь, в Ньюпорт-Ньюс, может быть уверен, что каждый поворот гаечного ключа или любая другая операция по строительству корабля являются шагами к укреплению военно-морской мощи нашей страны

- заявил замминистра ВМС США Эрик Рэйвен.

Ранее ВМС США планировали заложить серию из десяти атомных авианосцев типа Gerald R. Ford для последующей замены кораблей типа Nimitz, находящихся в эксплуатации с 1975 года. Однако планы могут поменяться, в Пентагоне все чаще говорят о необходимости ограничить серию четырьмя кораблями, а списываемые авианосцы типа Nimitz замещать более легкими вертолетоносцами класса Wasp и America водоизмещением 40 тысяч тонн. Помимо десантных катеров и вертолетов они способны нести до 20 истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Слишком дорогими выходят новые авианосцы, например головной USS Gerald R. Ford (CVN-78) обошелся флоту в 13 млрд. долларов.

Новые авианосцы имеют длину 337 м, максимальную ширину — 78 м, водоизмещение — порядка 100 000 тонн. Согласно заявленным характеристикам, могут нести на себе авиакрыло численностью до 90 самолётов и вертолётов.На них планируется размещать самолёты F-35, F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, а также вертолёты MH-60R/S.

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Страны
США
Продукция
CVN-78
CVN-79
CVN-80
EA-18
F-18
F-35
F-35B
Super Hornet
Компании
HII
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
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