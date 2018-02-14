Потопить "Форда". Чем угрожает России американский суперавианосец



Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford.

Источник: © Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford.Источник: © Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Вадим Саранов. Соединенные Штаты форсируют испытания новейшего авианосца CVN-78 Gerald R. Ford, который уже обошелся американской казне в рекордные 12,9 миллиарда долларов. Недавно командование ВМС США направило в Пентагон запрос с просьбой отменить ударные тесты авианосца. Это позволит ускорить испытания и вывести корабль на первое боевое патрулирование в 2022 году. О том, на что способен этот океанский монстр и почему США так торопятся бросить его на защиту демократии, - в материале РИА Новости.

Пятьдесят лет без перезарядки

Ударные тесты проходят практически все новые типы кораблей ВМС США. Во время испытаний вблизи корабля производят взрывы, что позволяет оценить устойчивость корабельных систем к экстремальным боевым нагрузкам. Командование флота предлагает Пентагону отработать ударную испытательную программу на втором корабле серии - авианосце John F. Kennedy, который планируют сдать ВМС в 2024-м. Между тем, по мнению американских военных экспертов, такая спешка может выйти флоту боком: "Форд" оснащен рядом принципиально новых систем, и никто не знает, как они поведут себя в тяжелых условиях.

Авианосец CVN-78 Gerald R. Ford заложен в 2009-м и сдан флоту в июне 2017 года. Корабли этой серии призваны заменить атомные авианосцы класса Nimitz, первый из которых вошел в состав ВМС США почти 43 года назад. Пожалуй, самая интересная инновация на "Форде" - электромагнитная катапульта (EMALS). От традиционной паровой она отличается большей надежностью и "скорострельностью". В обычном режиме "Форд" обеспечивает до 160 взлетов и посадок в день, тогда как у "Нимица" этот показатель не превышает 140 самолетовылетов. Всего с момента сдачи флоту с палубы "Форда" уже произведено более 700 взлетов и посадок. Для повышения безопасности посадок на корабле используют "умный" турбоэлектрический аэрофинишер, управляемый компьютерами.

"Форд" получил новую ядерную установку - два реактора А1В суммарной тепловой мощностью около 700 мегаватт. Это на 25% больше, чем у атомных энергоустановок A4W "Нимица". Причем новый реактор может работать без перезарядки 50 лет - что соответствует расчетному сроку службы корабля. Очевидно, это значительно сократит стоимость эксплуатации кораблей.

Авианосец CVN 78 Gerald R. Ford перед выводом из сухого дока судоверфи Newport News, 08.11.2013. Источник: Christopher P. Cavas / blogs.defensenews.com

Другое решение, продиктованное соображениями экономии, - максимально возможное внедрение систем автоматизации, благодаря чему экипаж и численность авиационного персонала удалось сократить на 500-900 человек. Всего США планируют построить 10-12 авианосцев этого класса, первые три - Gerald R. Ford, John F. Kennedy и Enterprise - должны вступить в строй до 2027 года. Основу авиакрыла новых кораблей составят истребители-бомбардировщики F-35, F/A-18E/F Super Hornet, палубные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye, самолеты РЭБ EA-18G и многоцелевые вертолеты MH-60R/S.

Авианосный голод

Спешка с вводом "Форда" в состав сил постоянной готовности без проведения полного цикла испытаний может быть обусловлена "авианосным голодом", который в последние годы испытывает флот Соединенных Штатов. По американским законам, ВМС США должны располагать 11-ю авианосцами. Формально после сдачи "Форда" американцам удалось закрыть существовавшую несколько лет брешь (с декабря 2012-го по июнь 2017-го у флота США было только десять авианосцев), однако полной готовности корабль достигнет лишь к 2021-2022 годам. Ударные испытания, которые предлагают отменить адмиралы, могут сдвинуть срок еще как минимум на два года. Между тем 11 авианосцев - вовсе не предел мечтаний флотских стратегов.

"У американцев есть планы по использованию 12 авианосных ударных групп - прежде всего, они нужны для контроля морских торговых путей, - рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. - Часть этих групп будет в ремонте, часть обеспечит оперативную готовность авиационных крыльев, но ядро в составе 7-9 АУГ должно находиться в полной готовности".

По словам Мураховского, наибольшую активность американские авианосные соединения проявят в районах с самым плотным морским трафиком - в Тихоокеанском регионе, Северной Атлантике, Красном море. Как и прежде, АУГ предстоит решать экспедиционные задачи - обеспечивать поддержку морской пехоты, десантно-штурмовых и сухопутных сил на удаленных театрах военных действий. Однако в самих Штатах авианосцы все чаще подвергаются критике, в том числе в связи с заоблачной для бюджета ценой. Кроме того, с появлением новых противокорабельных ракет, к которым относятся и российские гиперзвуковые "Цирконы", неуязвимость американских плавучих аэродромов вызывает все больше сомнений. Правда, эксперты считают, что недооценивать возможности и опасность авианосцев нельзя.

Авианосец ВМС США Нимиц (CVN 68). Источник: © Фото : U.S. Navy/ Aiyana S. Paschal

"Конечно, американские авианосцы представляют для нас угрозу, особенно на Дальнем Востоке, где у нас общая с США водная граница, - считает Мураховский. - Также нельзя забывать, что авианосные ударные группы могут выполнять противолодочные задачи, и нам необходимо принимать меры для безопасного развертывания стратегических ракетоносцев в Охотском море и Атлантике. Для того чтобы вывести из строя современный авианосец, нужна целая совместная операция - с участием ВМФ, орбитальной группировки и авиации. То есть это очень серьезный противник".