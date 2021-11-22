«Процент новизны у авианосцев США зашкалил. Это большой риск»

Почему избыток новых технологий не идет на пользу американским авианосцам

Третий атомный авианосец США типа «Джеральд Р. Форд» USS Enterprise (CVN-80) находится на стадии конструктивного исполнения - он пополнит ВМС США в 2028 году. «Газета.Ru» разбиралась, в чем отличия американских авианосцев нового типа от предыдущего и в чем основные проблемы проекта.

«Строительство корабля USS Enterprise (CVN-80) началось в 2017 году, а сейчас строители перешли к его конструктивному исполнению», - сообщил The National Interest вице-президент американской судостроительной компании Huntington Ingalls Industries Лукас Хикс.

Многоцелевые атомные авианосцы США класса «Джеральд Р. Форд» строятся с 2009 года. Головной корабль «Джеральд Р. Форд» был заложен в 2009 году, в 2017 году введен в состав флота США. Сообщалось, что в ходе его эксплуатации были выявлены многочисленные недочеты, авианосец неоднократно отправлялся на ремонт. Второй корабль серии «Джон Ф. Кеннеди» должен выйти на ходовые испытания в ближайшие месяцы. USS Enterprise - третий корабль этого типа.

«Он будет первым авианосцем, построенный полностью с использованием цифровых чертежей и процедур. Использование цифровых данных и цифровых инструментов более удобно и интуитивно понятно, что делает работу судостроителей более эффективной», - пояснил Хикс.

«Вечный» реактор и новые катапульты

США строят авианосцы типа «Джеральд Р. Форд» с целью заменить авианосцы предыдущего поколения типа «Нимиц». Они отличаются сокращенным за счет высокой степени автоматизации экипажем кораблей и меньшими затратами в эксплуатации. Также на новые авианосцы внедрены ряд новых конструктивных решений, в том числе - элементы стелс-технологии.

«Сейчас в составе ВМС США 11 авианосцев - 10 типа «Нимиц» и один «Джеральд Р. Форд». Когда введут еще два - «Джон Ф. Кеннеди» и USS Enterprise (CVN-80), которые, в соответствии с планом, входят в строй в 2024 и 2028 году соответственно, одновременно спишутся два старых авианосца - «Нимиц» и «Дуайт Эйзенхауэр», которому исполнится 50 лет службы», - рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Он отметил, что ведутся дискуссии о вероятности продления срока службы авианосцев, так как ВМС США их не хватает. «Раздувать бюджет флоту никто не даст, тем более что у ВМС США сейчас будет много дорогостоящих программ, включая строительство подводных стратегических ракетоносцев нового поколения», - сказал Крамник.

По мнению член-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, принципиальное отличие авианосцев типа «Джеральд Р. Форд» от типа «Нимиц» - в реакторах и стартовых катапультах для самолетов.

«Новые авианосцы оборудуются реактором, который обеспечивает одну загрузку на весь период существования авианосца - зарядка осуществляется один раз на 50 лет. Вместо паровых катапульт на них используются электромагнитные. Но состав авиагруппы остается неизменным», - сказал Сивков.

На авианосцах типа «Нимиц» стоят паровые катапульты C-13, на кораблях типа «Джеральд. Р Форд» - электромагнитные, фирмы General Atomics. Такая катапульта позволяет плавно разгонять боевые самолеты и избегать перегрузок их конструкции.

«Количество самолетовылетов в сутки на авианосцах типа «Джеральд Р. Форд» примерно на 20% должно быть больше, чем на типа «Нимиц», за счет использования электромагнитных катапульт. Они требуют меньшей подготовки к запуску, чем паровые», - сказал Сивков.

По данным из открытых источников, авианосцы смогут нести до 90 различных самолетов и вертолетов: палубные самолеты пятого поколения F-35, истребители-штурмовики F/A-18E/F Super Hornet, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2D Advanced Hawkeye, самолеты электронного противодействия EA-18G, многоцелевые вертолеты MH-60R/S, а также боевые беспилотники.

Сначала строят, а потом ломают

Главная проблема авианосцев типа «Джеральд Р. Форд» в том, что эти корабли строятся с большой долей новизны, считает Крамник.

«Распространенная проблема чертежных проектов, когда на корабль внедряют много абсолютно новых агрегатов. На новых американских авианосцах и электромагнитная катапульта, и новая конструкция аэрофинишера, и новая конструкция подъемников, и даже сантехнического оборудования. Процент новизны зашкалил сильно за половину. Это большой риск, считается, что для нормального проекта с нормальной степенью технического риска процент новизны не должен превышать 30%», - сказал эксперт.

По его словам, с этим связано затягивание сроков постройки кораблей и проблемы на испытаниях.

«Во время испытаний корабль подвергают разным нагрузкам и, естественно, регулярно ломают. Сейчас ВМС США довели до приемлемых кондиций головной корабль серии, завершили испытания. От его передачи заказчику до выхода на боевую службу пройдет в общей сложности пять лет», - сказал эксперт.

По мнению Крамника, сейчас рано говорить о том, насколько удачен проект американских авианосцев, построенных с применением стелс-технологии и конструкторских новшеств, это покажет их эксплуатация. При этом он отметил, что сравнить их пока не с чем - нигде, кроме США, их нет.

«Китай строит свой первый авианосец с электромагнитной катапультой - посмотрим, будут у них проблемы с ней или нет, но не факт, что они об этом подробно расскажут. У США система более прозрачная, эти проблемы были выявлены. Однако у других стран возникают проблемы с кораблями гораздо меньшего класса - к примеру, российский фрегат «Адмирал Горшков» шел ко вводу в строй гораздо дольше, чем «Джеральд Р. Форд», - сказал эксперт.

Ирина Альшаева