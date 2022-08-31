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The Telegraph: компания BAE Systems ведет переговоры о строительстве для ВМС Британии еще пяти фрегатов Type 26

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Визуализация фрегата проекта Type 26.
Визуализация фрегата проекта Type 26.
Источник изображения: navaltoday.com

ЦАМТО, 30 августа. Минобороны Великобритании и компания BAE Systems находятся на завершающем этапе переговоров о строительстве еще пяти фрегатов Type 26 для ВМС страны, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на британскую газету Telegraph.

"В данный момент мы прорабатываем наше предложение о второй партии фрегатов Type 26, включающей еще пять, и в сумме их будет восемь", – сообщил изданию представитель BAE Systems.

Отмечается, что переговоры между британскими властями и компанией ведутся на протяжении как минимум последних 18 месяцев. Ожидается, что контракт будет выполнен в течение следующих нескольких лет.

"Мы находимся на заключительной стадии переговоров, но соглашение еще не заключено", – добавили в компании.

Как напоминает издание, в 2017 году оборонное ведомство уже заключало с компанией договор на строительство трех кораблей этого типа. Стоимость первой партии фрегатов составила 3,7 млрд. фунтов стерлингов (свыше 4,3 млрд. долл.).

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Страны
Великобритания
Компании
BAE Systems
Проекты
Type 26
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