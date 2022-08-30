СМИ Турции: В Анкаре возмущены наведением Грецией комплексов ПВО российского производства на турецкие F-16

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Представители Анкары намерены обратиться в НАТО с жалобой на действия греческих сил противовоздушной обороны, которые навели свои С-300 на истребители турецких ВВС. Это происходит на фоне мощного давления на Турцию, которое оказывают на нее США и Североатлантический альянс из-за того, что она приобрела у России комплексы ПВО С-400.

Такое сообщение появилось в турецкой газете Yeni Şafak, которая ссылается на источник в оборонном ведомстве Турции.

В Анкаре возмущены наведением Грецией стоящих у нее на вооружении российских комплексов ПВО С-300 на турецкие истребители F-16. Особое неудовольствие СМИ Турции вызывает тот момент, что Афины заявляли о применении данных систем производства РФ исключительно во время учений, что оказалось неправдой.

Греция активно использует С-300. Когда мы указали на это, нам сказали: «Не используется, хранится в ангарах, используется только на учениях». Но оказалось, что это неправда

- заявил собеседник издания.

Турция намерена в деталях обсудить случившийся инцидент с представителями Соединенных Штатов и НАТО.

Вчера на телеканале CNN Turk сообщили со ссылкой на источник в турецком Минобороны, что размещенная на Крите батарея С-300 греческих Вооруженных сил произвела над нейтральными водами захват и сопровождение истребителей F-16 ВВС Турции.