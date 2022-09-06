Греция "разрешила" Турции использовать С-400

Цель афинской ловушки, одобренной США

Греция хочет узаконить "оккупируемые ею острова" и расширить пространство доминирования, пишет Cumhuriyet. Именно поэтому она преследовала турецкие F-16 и использовала С-300. По мнению автора статьи, в этой "афинской ловушке" не обошлось без участия США.

Мехмет Али Гюллер

Давайте сначала представим реальную картину. Для США Греция — союзник, а Турция —только партнер, с которым они сотрудничают. Так было вчера и так будет сегодня...

Завтра разрыв станет еще больше. Потому что стратегия США нацелена на "новый железный занавес" от Северного Ледовитого океана до Восточного Средиземноморья. Вот почему они хотят сделать Швецию и Финляндию членами НАТО и сосредотачивают вооружения в Греции.

Расчет Мицотакиса

С другой стороны, Афины хотят превратить это в благоприятную возможность и увековечить свои достижения, которые увеличились в период правления в Турции Партии справедливости и развития. Если конкретнее, Греция в стратегическом плане хочет узаконить оккупируемые ею острова, а затем расширить пространство доминирования на море и в воздухе, а в тактическом плане правительство Мицотакиса желает победить на выборах, создав напряженность в отношениях с Турцией.

Именно поэтому Греция сначала преследовала турецкие F-16, сопровождавшие американский бомбардировщик B-52 над Эгейским морем, а затем ракетные комплексы С-300, дислоцированные на Крите, навели радар на турецкие самолеты...

Мицотакис, утверждая, что "США решили увеличить присутствие в Греции", рассчитывает получить американскую поддержку в турецко-греческой напряженности и даже добиться изоляции Турции в НАТО, спровоцировав Анкару на активацию С-400. Все это предполагается трансформировать в предвыборный ресурс.

Роль Вашингтона

Хорошо, а Вашингтон не знает о расчетах Мицотакиса и об афинской ловушке? Конечно, знает, и более того, судя по всему, одобряет это.

Тот факт, что США обошли стороной вопрос о преследовании турецких самолетов, сопровождавших их бомбардировщик, а НАТО после предупреждения Афин удалила поздравительное сообщение по случаю дня победы Турции над Грецией 30 августа, тоже достаточно многое объясняет.

В конечно счете для администрации США это небольшие уступки в обмен на превращение Греции в военную базу от начала до конца.

Эрдоган пожаловался НАТО

Разумеется, исходя из этого, не нужно делать вывод о том, что США предпочли Грецию Турции. Для Вашингтона Афины и Анкара являются козырями НАТО, которые следует не предпочитать один другому, а использовать друг против друга.

На самом деле США выступают за сохранение постоянного напряжения между Анкарой и Афинами и, используя это напряжение, постоянно подталкивают как Анкару, так и Афины к проамериканской позиции.

Посмотрите, как лобби "анти-С-400" было взбудоражено следующими словами Эрдогана: "Захватив наш самолет, выполнявший миссию НАТО, на радар российского зенитного ракетного комплекса С-300, Греция бросила вызов НАТО".

И, к сожалению, это возбуждение вполне обоснованно. "Бросить вызов НАТО с помощью российских С-300" — значит в некотором смысле принять тезисы США, выступающих против С-400...

Что нужно делать?

Однако вместо того чтобы "жаловаться НАТО", Анкара должна была использовать инцидент как благоприятную возможность.

Ведь это событие доказало, что Греция фактически активировала С-300, которые использовала только в учениях. Могли ли США не знать этого? Значит, для США факт активации С-300 не был помехой для продажи F-35 Греции.

Афинскую ловушку с С-300 Анкаре следует использовать к своей выгоде и придать С-400 легитимности "на уровне НАТО". Если нет проблем с С-300, то и с С-400 их быть не должно. То, что С-300 были закуплены до принятия закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), по сути не меняет того важного факта, передает ли российская система противовоздушной обороны секреты F-35 в Москву или нет.

Так что Анкаре вместо того, чтобы жаловаться Североатлантическому альянсу на греческие С-300, следует сделать это оправданием использования С-400. Эрдоган же, напротив, предпочел начать совместную предвыборную работу с Мицотакисом, прибегнув к риторике "придем внезапно однажды ночью".

При этом туркам и грекам на самом деле следовало бы задаться таким вопросом: что в Эгейском (турецко-греческом) море делает американский бомбардировщик В-52?