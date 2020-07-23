Ожидаемое невозможное

«Вхождение» Египта в Ливию кажется выгодным всем, кроме турок

В ходе нынешней гражданской войны в Ливии воюющие стороны продолжают боевые действия в первую очередь за счет внешней помощи. Восточный сосед Ливии, Египет, является одним из наиболее активных игроков, «словом и делом» он поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, который считается «лидером оппозиции».

Несмотря на недавние поражения от сил «законного правительства» (таковым сейчас в Ливии числится правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем), ЛНА контролирует большую часть Ливии, включая всю ее восточную часть и соответственно всю границу с Египтом. Через эту границу Каир может перебрасывать любую помощь ЛНА в неограниченных количествах. И египетская армия может пройти через эту границу без малейших проблем. По численности личного состава и количеству техники она является одной из сильнейших в мире («Живая сила на убитой технике»). Силы ПНС она раздавит за несколько дней даже без помощи ЛНА (от Хафтара египтянам нужна только территория).

Разумеется, официально включить всю Ливию в свой состав Египет не в силах, сейчас так не положено – хотя, вероятно, еще лет через двадцать это уже перестанет быть невозможным. Но это вполне можно сделать де-факто, посадив в Триполи свою полную марионетку (того же Хафтара или кого-то из его соратников). На ЛНА при этом возложат задачу по подавлению очагов сопротивления остатков ПНС и исламистов, вряд ли это будет очень серьезной проблемой.

“ Разумеется, официально включить всю Ливию в свой состав Египет не может, сейчас так не положено – хотя, вероятно, еще лет через двадцать это уже перестанет быть невозможным ”

В результате Египет получит в свое распоряжение то, чем до сих пор был катастрофически обделен, – колоссальные ливийские запасы нефти и газа как для собственного потребления, так и для экспорта. Очень нелишней будет построенная при Каддафи крупнейшая в мире ирригационная система («Великая рукотворная река»). Это во многом поможет Каиру смягчить проблемы, которые создает Египту эфиопская ГЭС на Голубом Ниле («Нильская война»).

Самое интересное, что против такого развития событий почти никто бы не возражал. Из пяти «великих» (постоянных членов Сов-

беза ООН) Россия и Франция однозначно поддержали бы египтян, Китай бы как минимум промолчал. Позиция США и Великобритании не очень ясна, но скорее всего эти страны остались бы нейтральными. Очень важно, что на стороне ЛНА и соответственно Египта находятся также Израиль и аравийские монархии (кроме Катара). Они могли бы повлиять на позицию Вашингтона и Лондона, а монархии к тому же хотя бы частично профинансировали бы египетский поход на запад.

Единственным препятствием для похода египтян на Триполи и далее до границы с Тунисом и Алжиром является Турция, оказывающая активную помощь ПНС. По сути война между Турцией и Египтом идет уже сейчас, но она замаскирована под войну между ПНС и ЛНА и имеет очень ограниченные масштабы. Если бы египетские войска открыто вторглись в Ливию, война с Турцией тоже перешла бы в открытую форму. Но нужно ли Каиру этого бояться?

Например, по современным танкам Египет превосходит Турцию втрое – 1130 американских М1А2 «Абрамс» против 345 немецких «Леопард-2А4». И по старым американским М60 превосходство египтян двойное – 1921 против 923. У Турции есть примерно 1,1 тысячи старых немецких «Леопард-1» и американских М48А5Т2 (еще до двух тысяч ранних модификаций М48 находится на хранении, но их вряд ли удастся вернуть в строй), однако у египтян примерно столько же советских Т-54/55/62 (включая местный вариант Т-54/55 – «Рамзес»). Также впереди Египет по БМП, БТР, артиллерии. При этом почти вся турецкая наземная техника находится в Турции, в Ливию ее необходимо перевозить морем. Египтянам же, как было сказано выше, надо просто проехать по пустыне через открытую границу.

По количеству и качеству боевых самолетов и вертолетов преимущество, хотя и не очень большое, также на стороне Египта. По наземной же ПВО превосходство египтян абсолютное и подавляющее, даже несмотря на наличие у турок С-400 (которая, во-первых, еще не освоена личным составом, во-вторых, опять же, она находится в Турции и в Ливию ее никто не повезет). Из ЗРК большой и средней дальности у Турции, кроме С-400, есть лишь восемь батарей довольно старого американского ЗРК «Усовершенствованный Хок», но у Египта таких же батарей 18, а также четыре батареи гораздо более современного «Пэтриота», а еще три дивизиона российской ЗРС С-300ВМ, еще несколько десятков батарей российских и советских «Буков» и «Квадратов»… По средствам ПВО малой дальности превосходство египтян еще значительнее. Кроме того, надо иметь в виду, что ближайший союзник Египта в Ливии, ОАЭ, имеет в составе своих ВВС такие же, как у египтян, американские F-16 и французские «Миражи-2000», ничто не мешает отправить их в бой против турок с египетскими опознавательными знаками. Также ОАЭ и Саудовская Аравия могут еще более усилить египетскую наземную ПВО, перебросив в эту страну часть своих ЗРК (в том числе «Пэтриоты»). Конечно, у турок есть прославившиеся в боях нынешнего года боевые БПЛА «Анка» и «Байрактар», но они, даже действуя в условиях ограниченной войны, все равно понесли весьма существенные потери. Если же начнется полномасштабная серьезная война, роль беспилотников в ней устремится к нулю. Потому что для египетских F-16, «Миражей», «Рафалей» и МиГ-29 турецкие «Анки» и «Байрактары» окажутся просто воздушными мишенями.

Надводные флоты Египта и Турции примерно равны по силам, под водой значительное превосходство на стороне турок (12 ПЛ проекта 1200 против всего трех египетских). При этом в случае войны практически все надводные силы турецкого флота будут поставлены на охрану конвоев, перевозящих войска в Ливию. Египетские войска, как было сказано выше, спокойно поедут по суше, поэтому весь египетский флот будет брошен на борьбу с турецкими конвоями, ему поможет значительная часть ВВС. Полностью перерезать турецкие коммуникации у египтян едва ли удастся из-за слабости подводного флота. Тем не менее совсем без потерь у турок проводить конвои все же вряд ли получится (к тому же разведывательные данные об этих конвоях Каиру наверняка будут в реальном масштабе времени передавать Афины). А это еще более увеличит превосходство египтян на суше, что и станет решающим фактором их победы. К тому же если Египет может без особых проблем бросить в поход на Ливию почти все свои сухопутные войска, то Турция неизбежно большую их часть вынуждена будет оставить дома из-за проблем с Сирией, курдами и в более скрытой форме с Грецией и Арменией. В итоге Анкара просто не имеет возможности создать в Ливии наземную группировку, сопоставимую по силам с египетской, следовательно не может и победить.

Уровень боевой подготовки в турецкой армии, видимо, несколько выше, чем в египетской. Но не до такой степени, чтобы компенсировать количественное превосходство египтян, усиленное географическими факторами. К тому же турецкое общество более вестернизировано, чем египетское, поэтому чувствительнее к людским потерям. Конечно, турки могут бросить в бой большую часть своих сирийских марионеток, но тогда им станет нечем удерживать оставшуюся часть Идлиба. К тому же «борцы с режимом Асада» вряд ли мечтают умереть в ливийской пустыне под гусеницами египетских «Абрамсов». Гораздо вероятнее, что они начнут переодеваться в гражданскую одежду и плыть в Европу.

Таким образом, не очень понятно, чего вообще стесняются в Каире? Видимо, здесь просто чистая психология: начинать полномасштабную войну со второй по силам армией НАТО немного страшно. До сих пор не понимают в мире, что такое нынешнее НАТО.

От редакции

Население Египта – более ста миллионов душ. В Ливии – 6,7 миллиона. При этом Страна пирамид рискует лишиться части стока Нила из-за строительства ГЭС в Эфиопии. А в малонаселенной Ливии – не только углеводороды, но и гигантские запасы подземных пресных вод.

Поглощение Ливии Египтом лишь на первый взгляд кажется фантастикой.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (840) за 21 июля 2020 года