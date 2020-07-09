Нильская война

Борьба за водные ресурсы в мире обостряется

Несмотря на стремительное развитие средств вооруженной борьбы, война между странами, не граничащими между собой на суше, – явление крайне редкое (кроме, конечно, случаев, когда одной из воюющих сторон являются США).

Да и непосредственная причина такой войны тоже весьма необычна, хотя для Африки, наверное, естественна – это будет война за воду.

Когда ГЭС становится костью в горле

В пустынной и засушливой северо-восточной Африке практически единственным серьезным источником воды является Нил. Это, по-видимому, самая длинная река в мире, вытекающая из озера Виктория и впадающая в Средиземное море. От этой реки практически полностью зависит жизнь Южного Судана, Судана и Египта. Крупнейшим притоком Нила является Голубой Нил, берущий свое начало в Эфиопии (в озере Тана), для которой эта река имеет ненамного меньшее значение.

По поводу регулирования стока Нила с 1929 по 2011 год было подписано несколько различных соглашений между странами бассейна этой реки. И именно в 2011-м Эфиопия приняла решение о постройке на Голубом Ниле гигантской (крупнейшей в Африке) ГЭС под названием «Великое возрождение Эфиопии». На данный момент реализация проекта близка к завершению, хотя он несколько раз менялся уже в ходе строительства. ГЭС будет состоять из двух дамб, главная из которых имеет высоту 155 метров и длину 1780 метров. Объем водохранилища должен составить 74 кубических километра. Строительством ГЭС занимается итальянская компания, финансируют строительство правительство Эфиопии и китайские банки, продажу электричества организует израильская компания. Предполагается, что выработка электроэнергии на строящейся ГЭС выйдет втрое выше, чем сейчас на всех электростанциях Эфиопии, вместе взятых. Соответственно электричество можно будет экспортировать.

“ ВС Египта являются одними из сильнейших в мире. ВС Эфиопии – одни из сильнейших в тропической Африке ”

Разумеется, столь грандиозное сооружение очень сильно повлияет на гидрологический режим Нила ниже места впадения в него Голубого Нила. Место это находится рядом со столицей Судана – Хартумом. Соответственно строительство ГЭС скажется на экономике и социальной сфере Судана и Египта (в частности, на 40% сократится выработка электроэнергии на знаменитой Асуанской ГЭС). Притом что Египет уже сейчас без всякой эфиопской ГЭС испытывает дефицит воды и электроэнергии, а после ее ввода в строй страну может ожидать настоящая экономическая и социальная катастрофа. Поэтому как только Эфиопия начала строительство ГЭС, тогдашний президент Египта исламист Мурси принялся прямо угрожать Аддис-Абебе военным ударом. Летом 2013 года Мурси был свергнут в результате военного переворота. Новый президент Египта ас-Сиси не делает столь радикальных заявлений, но возможность военного решения вопроса явно сохраняется. Между представителями (в том числе президентами) Египта, Судана и Эфиопии регулярно проходят встречи по данному вопросу (скажем, в июне 2020 года), подписываются различные документы, но принципиально проблема не решается, а ГЭС успешно строится.

ВС Египта («Живая сила на убитой технике») по своему потенциалу являются одними из сильнейших в мире. ВС Эфиопии («Гегемон на регион») – одни из сильнейших в тропической Африке, но с египетскими ни в какое сравнение не идут. Если бы страны граничили, Аддис-Абеба наверняка не решилась бы на такой проект. Но общей границы нет, Египет и Эфиопию разделяет Судан – очень большой по размерам даже после потери Южного Судана. Эфиопия в свою очередь в начале 90-х потеряла Эритрею, из-за чего лишилась выхода к морю. Хорошего для страны в этом, разумеется, ничего нет, но применительно к конфликту с Египтом это дает Эфиопии своеобразную защиту – достаточно мощные ВМС Египта оказываются бесполезными.

По-видимому, бесполезны и гигантские сухопутные войска Египта, поскольку Судан не собирается предоставлять им свою территорию для марша на Эфиопию. В последние годы страны северо-восточной Африки оказались втянуты в геополитические игры и соответственно в различные конфликты стран Юго-Западной Азии (аравийских монархий, Ирана, Турции). В результате Египет оказался в одном лагере, Судан и Эфиопия – в другом. Вряд ли Судан будет прямо воевать на стороне Эфиопии, но он совершенно точно не собирается ничем помогать Каиру.

Как не обломать о плотину зубы

Теоретически у египтян остается возможность авиационного удара по ГЭС, именно о таком варианте говорил еще Мурси. Правда, в этом случае египетским самолетам также надо будет пересекать воздушное пространство Судана, совершенно не факт, что Хартум его предоставит, а прорыв с боем – это почти стопроцентная гарантия срыва решения основной задачи. Другим вариантом является полет над Красным морем, а затем над Эритреей. Та вряд ли будет мешать египтянам, но в этом случае и без того далекий маршрут удлиняется еще больше.

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В ВВС Египта имеется не менее 200 боевых самолетов, теоретически способных принять участие в рейде против ГЭС, при этом, однако, нет ни одного заправщика. То есть самолеты должны увешаться ПТБ, которые частично займут место боевой нагрузки. ПВО Эфиопии не слишком велика, но даже ЗРК С-75, С-125, китайские HQ-64, несколько недавно купленных в России ЗРПК «Панцирь-С1» да и ПЗРК «Стрела-2» и «Игла» вполне способны «выпилить с неба» некоторое количество египетских самолетов. Более того, весной 2020 года рядом с ГЭС появилась неизвестно где купленная ЗРС С-300П, а это уже совсем другой уровень развития эфиопской ПВО и совершенно другая степень угрозы для египтян. Соответственно им надо вешать под самолеты еще и контейнеры РЭБ и противорадиолокационные ракеты для подавления эфиопских РЛС, они тоже частично займут место бомб и ракет. ВВС Эфиопии имеют около двух десятков Су-27. Это, конечно, немного, но в своем небе они также могут весьма существенно «проредить» египетскую авиационную группировку. Тем более что им как раз ПТБ брать не нужно, они могут «под завязку» увешаться ракетами «воздух-воздух» (по 10–12 на каждом самолете). Для борьбы с Су-27 египтянам тоже нужно иметь ракеты «воздух-воздух», что еще более уменьшает полезную боевую нагрузку. Соответственно кажущееся подавляющее численное превосходство египтян в реальности оказывается уже отнюдь не таким подавляющим.

Кроме того, надо иметь в виду, что плотина ГЭС – сооружение чрезвычайно мощное, его очень трудно разрушить. В этом еще во время Второй мировой убедились англичане, стремившиеся уничтожить немецкие дамбы. Поэтому отдельные попадания обычных авиабомб и ракет лишь нанесут плотине определенные повреждения, которые вполне можно будет устранить. Все египетские самолеты являются тактическими истребителями, нести сверхтяжелые авиабомбы, предназначенные для разрушения мощных бетонных сооружений, они просто неспособны. А сумма обычных бомб не даст эффекта даже одной сверхтяжелой, тем более что они будут попадать в разные места плотины. Или вообще не смогут попадать из-за противодействия ПВО. К тому же количество бомб и ракет «воздух-поверхность» на египетских самолетах окажется весьма ограниченным: их места займут ПТБ, контейнеры РЭБ, противорадиолокационные ракеты и ракеты «воздух-воздух».

Есть, правда, у Египта северокорейские ОТР и БРСД. Ими можно стрелять по ГЭС без угрозы потери летчиков и ни о чем не спрашивая Судан. Но точность этих ракет невысока да и мощности их БЧ тоже может не хватить для гарантированного разрушения плотины. К тому же если у Эфиопии появилась «трехсотка», она сможет успешно сбивать БР.

Таким образом, Египет в данном случае имеет все те же проблемы, по которым чрезвычайно мощные ВВС Израиля до сих пор не нанесли удара по Ирану, хотя ВВС и ПВО Ирана формально гораздо слабее израильских.

При этом наносить удар по ГЭС можно лишь на этапе ее строительства. Чем дальше продвигается строительство, тем сложнее разрушить плотину. Но главное не это, а то, что когда ГЭС будет достроена и начнется заполнение водохранилища (а это произойдет в самое ближайшее время), Египет не только не сможет по ней ударить, но наоборот – должен будет ее беречь как зеницу ока. Потому что в случае разрушения плотины уже работающей ГЭС огромный вал воды из водохранилища пойдет вниз по Голубому Нилу, а затем по самому Нилу. Он сначала снесет крупнейшие города Судана – Хартум и Омдурман, а затем разрушит плотину Асуанской ГЭС на юге Египта. После чего почти утроенный по мощи вал воды (объем созданного этой ГЭС озера Насер – еще 132 куб. км) уничтожит Египет как страну. Потому что более 90 процентов населения, промышленности и сельского хозяйства Египта находятся в дельте Нила, а почти все остальное – в долине Нила. После прохождения водяного вала от страны останется только безжизненная Сахара, а количество жертв будет больше, чем во Второй мировой (до ста миллионов трупов будет вынесено в Средиземное море). Интересно, что Эфиопия при этом не потеряет ничего, кроме вырабатываемого ГЭС электричества (так его и сегодня у нее нет).

По всем этим причинам Каиру нужно либо срочно восстанавливать союз с Хартумом, либо провоцировать внутренние восстания в Эфиопии, либо смириться с потерей воды, которой уже сейчас мало. Но это смирение может в какой-то момент привести к серьезнейшим социально-экономическим проблемам. Только бомбить ГЭС к тому времени уже будет нельзя.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 25 (838) за 7 июля 2020 года