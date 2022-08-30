С-300 разоблачили двойные стандарты Европы

Враждебный акт с С-300: записи преследования будут представлены НАТО

Турция обвинила Грецию в использовании против ее истребителей комплексов ПВО С-300, сообщает Yeni Şafak. Европа и США воздерживаются от комментариев инцидента. Анкара предупредила, что внесет данный "враждебный акт" в повестку дня НАТО.

Греция преследовала турецкие самолеты, захватив их на радар С-300 российского производства, которые, как утверждалось, "не активны" и "находятся в ангаре". От ЕС и США, которые ввели санкции против Турции из-за С-400, ни единого звука. Инициативу, которая считается "враждебным актом" в соответствии с правилами ведения боевых действий НАТО, Анкара внесен в повестку дня альянса.

США и ЕС, применившие санкции в отношении Турции из-за С-400 и игнорирующие греческие С-300, которые якобы "не активны" и "находятся в ангаре", попали впросак. Дислоцированные на Крите греческие С-300 российского производства преследовали турецкие истребители, наведя на них радиолокационный прицел. Этот "враждебный акт" в соответствии с правилами ведения боевых действий НАТО Анкара внесет в повестку дня альянса, предоставив соответствующие записи.

В международном воздушном пространстве

23 августа турецкие F-16 командования военно-воздушных сил Турции совершили запланированный полет в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Когда истребители летели в международном воздушном пространстве к западу от острова Родос на высоте десять тысяч футов, они подверглись преследованию со стороны Греции. Турецкие истребители были захвачены на радар принадлежащей Греции системы противовоздушной обороны российского производства С-300, дислоцированной на острове Крит. Несмотря на это, турецкие самолеты выполнили запланированную миссию и благополучно вернулись в места базирования.

Батареи активны

Это преследование стало официальным разоблачением лицемерия США и Европы, которые при упоминании о греческих С-300 российского производства утверждали, что "системы находятся в ангаре и не активированы", тогда как против Турции были приняты санкционные решения из-за покупки системы С-400. Наведение ракеты класса "земля-воздух" на турецкие истребители 23 августа также показало, что Греция активно использует данные батареи.

Лицемерная политика

Инцидент заставил Анкару перейти к активным действиям. Источники в структурах безопасности напоминают, что наведение радара на боевые самолеты страны–союзника по НАТО считается "враждебным актом" в соответствии с правилами ведения боевых действий НАТО. Греция действовала вразрез с принципами союзничества, а западные страны продемонстрировали политику двойных стандартов в этом вопросе. Источники, обращая внимание на позицию США и некоторых стран–членов НАТО после закупки Турцией системы С-400 с целью повышения эффективности своей региональной противовоздушной обороны и безопасности, отметили, что Греция приобрела предыдущую версию данной системы 23 года назад.

Преследование неделю назад

Между тем греческие истребители преследовали турецкие самолеты, которые несли службе в Эгейском море. В заявлении военных источников говорится, что турецкие боевые самолеты, выполнявшие миссию НАТО, были преднамеренно взяты на прицел для препятствования их задачам. Подчеркивается, что это преследование со стороны Греции представляло собой действия, наносящие удар по деятельности НАТО, при этом она не преминула даже подвергнуть риску задачи Североатлантического альянса, чтобы причинить беспокойство Турции.

Были активированы в 2013 году

Зенитные ракетные комплексы С-300, размещенные Грецией на острове Крит в Средиземном море, на самом деле были приобретены Южным Кипром у России в 1997 году. После реакции США и Турции С-300 были проданы Греции и дислоцированы на острове Крит. Оборудование, состоящее из четырех систем и восьми пусковых установок при дальности действия ракет около 128 километров, спустя 15 лет дислоцирования на острове Крит было модернизировано и фактически использовалось Грецией в ходе учений в 2013 году. Когда Турция приобрела С-400, утверждалось, что в Греции данные системы не используются и находятся в ангаре.

Записи преследования будут представлены НАТО

Высокопоставленный источник в органах безопасности, побеседовавший с "Ени шафак" (Yeni Şafak), отметил, что Турция будет поднимать инцидент на повестке дня встреч как с США, так и с НАТО. По его словам, самолеты оснащены функцией записи, и доказательства будут переданы в соответствующие инстанции. "На нас оказывают давление из-за С-400, а Греция активно использует С-300, – сказал источник. – Когда мы поднимали этот вопрос, нам говорили: “Не использует, хранит в ангарах, задействует только в учениях”, – но это оказалось неправдой. В то время как мы якобы не можем использовать оружие российского производства, Греция преследует самолеты страны–члена НАТО с помощью системы российского производства. То есть С-400, купленные Турцией, влияют на F-35, а С-300 – нет? Это демонстрирует двойные стандарты. В отношении Греции также необходимо ввести санкции в рамках закона “О противодействии противникам Америки посредством санкций” (CAATSA) и не давать ей F-35. Посмотрим, что на это скажет НАТО".