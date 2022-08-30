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Военное обозрение

Военкоры о гражданских дронах: Без этой «игрушки» в ходе военных действий сегодня никак

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Источник изображения: topwar.ru

О том, что БПЛА становятся неотъемлемой частью боевых действий уже сказано и написано довольно много.

При этом речь идет не только о военных беспилотниках. Гражданские дроны также неоднократно доказали свою пользу и эффективность.

Со слов военкоров, «хитрая игрушка» в мирной жизни превращается в надежного разведчика, а иногда и в систему точечного удара на фронте.

В частности, в телеграм-канале «Репортер Руденко V» опубликован короткий сюжет, на котором видно, как квадрокоптер союзных сил успешно сбрасывает гранату на укрепленную позицию противника - с ювелирной точностью.

Впрочем, подобных видео в сети собралось уже довольно много, что говорит о массовости применения подобных «игрушек» и их полезности в ходе вооруженных конфликтов.

Как пишет автор канала, гражданские дроны на Донбассе уже применяются давно и весьма эффективно. С самого начала конфликта с Украиной многие донецкие подразделения использовали эту «игрушку» в качестве разведчика. При этом у ополченцев Донбасса за эти годы появился огромный опыт в применении дронов.

Несмотря на то, что в начале спецоперации российское командование почему-то решило не брать в расчет эти простые, но в то же время эффективные технические средства, в конце концов, со слов военкора, время поставило все на свои места. Сейчас квадрокоптеры не только массово закупаются волонтерами для наших подразделений, но и производится на отечественных предприятиях. Стало понятно, что в ходе военных действий без этой «игрушки» сегодня никак.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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