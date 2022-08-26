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ТАСС

Первый пилотируемый полет корабля Starliner к МКС запланировали на февраль 2023 года

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Boeing CST-100 Starliner около здания вертикальной сборки ULA, где корабль уже ждет ракета-носитель Atlas V
Boeing CST-100 Starliner около здания вертикальной сборки ULA, где корабль уже ждет ракета-носитель Atlas V.
Источник изображения: ULA, Twitter

Эксперты провели проверку всех данных, полученных в результате тестового беспилотного полета Starliner к МКС, состоявшегося в мае

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Первый пилотируемый полет к Международной космической станции (МКС) корабля Starliner, разработанного американской корпорацией Boeing, запланирован на февраль 2023 года. Об этом заявил в четверг менеджер коммерческой программы полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стив Стич на пресс-конференции, транслировавшейся на сайте NASA.

"На данный момент мы планируем, что запуск состоится в феврале 2023 года", - указал Стич, подчеркнув, что специалисты NASA и Boeing делают все возможное для того, чтобы корабль и экипаж были готовы к запуску в указанные сроки. Он отметил, что предстоящей осенью экипаж приступит к тренировкам на борту Starliner, в костюмах и в условиях работы всех бортовых систем. Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано в свою очередь отметил, что экипаж первой пилотируемой миссии Starliner пробудет на орбите порядка восьми суток.

Стич также отметил, что эксперты провели проверку всех данных, полученных в результате тестового беспилотного полета Starliner к МКС, состоявшегося в мае текущего года. Несмотря на то, что в ходе полета возникло несколько технических неполадок, Стич заявил, что "корабль проявил себя очень хорошо".

В свою очередь вице-президент компании Boeing Марк Наппи отметил, что анализ данных, полученных в результате тестового полета корабля к МКС, подтвердил, что для пилотируемого запуска потребуется внести лишь незначительные изменения в работу его систем. "Проведение этих работ заложено в наш график, и мы рассчитываем, что запуск будет осуществлен в феврале. По мере приближения этого срока мы назовем точную дату", - отметил он.

Ранее NASA утвердило состав экипажа, который отправится в первый пилотируемый полет корабля Starliner. Командиром станет Барри Уилмор, вместе с ним на орбиту отправится Сунита Уильямс, которая будет выполнять роль пилота. Резервным участником миссии назначен Майк Финк. В случае необходимости он сможет заменить любого из основных членов экипажа.

Масса Starliner, рассчитанного на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов, составляет 13 тонн. Впервые он был запущен в беспилотном режиме к МКС 20 декабря 2019 года с авиабазы на мысе Канаверал. Стыковка с орбитальным комплексом планировалась на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. В мае состоялся второй испытательный полет, который, несмотря на возникшие в ходе миссии неполадки, завершился успехом. 

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США
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Boeing
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Проекты
МКС
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