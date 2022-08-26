Автор The Guardian спрогнозировал пять сценариев развития украинского конфликта на ближайшие полгода

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Британский эксперт Дэн Саббах опубликовал на страницах The Guardian пять сценариев развития военного конфликта на Украине в ближайшие шесть месяцев. Назвать его версии альтернативными прогнозами довольно сложно. Это, скорее, описание довольно мрачных перспектив в отношении Украины на предстоящие осень и зиму, исходя из текущей обстановки и тенденций ее развития.

1. Несмотря на то, что интенсивность боевых действий постепенно уменьшается, война, скорее всего, продлится еще как минимум год.

Ни одна из сторон не намерена останавливаться на достигнутом, но обе армии достаточно измотаны шестью месяцами противостояния, чтобы совершать активные наступательные действия. Украина все еще рассчитывает вернуть захваченные территории, а Россия намерена продолжать изматывать Киев и поддерживающий его Запад. В Москве рассчитывают, что предстоящая зима сыграет им на руку.

Переговорный процесс, остановившийся несколько месяцев назад по инициативе украинской стороны, вряд ли будет возобновлен в ближайшее время. Да и на фронте подвижек почти не происходит. После взятия Лисичанска российская армия почти не продвинулась вперед, в основном идут позиционные бои.

2. У Киева нет ресурсов для организации контрнаступления, поэтому украинские власти делают ставку на партизанские бои, выдавая их за тактику изматывания противника.

Неоднократные заявления киевских властей о предстоящей контратаке и взятии Херсона невыполнимы. Как признался высокопоставленный источник в руководстве Украины, «у нас недостаточно возможностей, чтобы отбросить их назад». В связи с этим Киев изменил стратегию и делает ставку на ракетные удары по тыловым объектам, а также диверсии спецназа глубоко за линией фронта.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что такая стратегия позволит «создать хаос в российских войсках». Однако, даже если это произойдет, вряд ли такие действия заставят российские войска оставить Херсон, как надеются некоторые украинские чиновники.

3. Российское командование не оставляет планов дальнейшего наступления, но, скорее всего, сосредоточится на «удержании своих завоеваний и аннексии территории Украины».

Россия изменила тактику ведения боя, отдавая предпочтение массированным артиллерийским обстрелам. Делается это для того, чтобы не только сломить оборону противника перед наступлением, но и минимизировать собственные потери. Которые, как заявляет автор, на данный момент «по некоторым западным оценкам составили 15 000 погибших». Данная тактика успешно применяется на Донбассе, но ВС РФ были вынуждены перебросить оттуда часть войск для усиления Херсонского направления.

Возможно, Кремль и не добился того, на что надеялся в начале войны, но сейчас Россия удерживает большие участки украинской территории на востоке и юге и активно ведет разговоры о проведении референдумов об их аннексии

— считает британский эксперт.

При этом, пишет Саббах, Москва дожидается наступления холодного времени года, а пока в этот период сосредоточится на освоении уже занятых территорий.

4. Зима усилит кризис с беженцами, а пережить ее с минимальными потерями сможет та страна, которая лучше подготовится к холодам.

Обе стороны конфликта считают предстоящую зиму важным стратегическим фактором. Но, в отличие от России, для Украины она сулит намного больше проблем. Уже сейчас в Киеве ожидают гуманитарной катастрофы в прифронтовых населенных пунктах, где отсутствует газоснабжение. Сотрудник одной из гуманитарных служб прогнозирует не менее двух миллионов украинских беженцев, которые в основном направятся в Польшу.

В Киеве опасаются, что Москва может усугубить проблемы с отеплением, нанеся удар по энергосистеме Украины, например, путем отключения Запорожской АЭС. Одновременно в Кремле рассчитывают на углубление кризиса в странах ЕС из-за проблем с энергоносителями.

Эксперт почему-то уверен, что весной не только возобновятся активные боевые действия с обеих сторон, но и в том, что это станет новой возможностью для Киева.

5. Западным союзникам следует уже сейчас принять решение, хотят ли они победы Киева или же просто затягивания конфликта. К тому же, им следует подготовиться к решению гуманитарных проблем сообразно их масштабу.

Автор справедливо полагает, что без западной помощи ВСУ не смогли бы так долго сдерживать наступление российских войск. Но при этом он считает, что объем военных поставок не соответствует потребностям украинской армии. Несмотря на заявления западных политиков о «необходимости вернуть Россию к довоенным границам», достаточных материальных средств для достижения этой цели не предоставляется.

В то же время, гуманитарные проблемы на Украине растут. У Киева не хватает средств для восстановления разрушенного жилья и гражданской инфраструктуры, «часто отчаявшиеся жители живут в гаражах или временных постройках», пишет Саббах.

Из-за войны бюджет Украины испытывает дефицит в размере 5 миллиардов долларов; помощь и восстановление будут стоить во много раз дороже

— констатирует удручающую экономическую ситуацию на Украине британский эксперт.