Газета Washington Post опубликовала редакционную статью с подведением итогов полугода боевых действий на Украине

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Полгода назад началась специальная военная операция России на Украине. Американское издание Washington Post опубликовало по этому поводу статью, в которой попыталось разобраться с основными особенностями боевых действий на Украине. Один из главных тезисов статьи – без западной военной и финансовой помощи Киев не смог бы столь долго продержаться.

В этом с газетой сложно не согласиться. Только постоянные финансовые вливания со стороны «коллективного Запада», поставки оружия и военной техники, отправка наемников и подготовка украинских военных инструкторами НАТО помогают киевскому режиму держать оборону под натиском наступающих российских войск.

В то же время, издание пишет, что война «достигла финала своего начала», однако перспективы дальнейшего развития событий остаются весьма туманными. Так, украинские власти неоднократно заявляли и заявляют о готовящемся контрнаступлении. Но взять в свои руки стратегическую инициативу украинской армии не удается. Россия продолжает контролировать Херсонскую, значительные части Харьковской и Запорожской областей, освобождает новые населенные пункты в Донбассе и уже в Николаевской области.

Как считает редакция американской газеты, реальные шансы на крупное контрнаступление украинских войск появятся через несколько месяцев. Это требует соответствующей корректировки западной военной помощи. В то же время, не очень понятно, как осенью или зимой украинская армия будет продолжать конфликт с Россией, учитывая энергетический кризис. Так что, этот вывод американской прессы спорен сам по себе.

Интересен и другой тезис – издание указывает на недостаточность помощи Украине со стороны Франции и Германии. Эти крупнейшие страны Европы, по утверждению редакции Washington Post, значительно отстали по объему военной помощи от США, Великобритании и даже Польши. Поэтому требуется решить вопрос с французской и германской помощью.

Правда, в Германии, например, утверждают о тотальном дефиците вооружений и невозможности оперативной их передачи Украине. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее отмечала, что немецкой военной промышленности придется специально загружать производственные мощности, чтобы снабжать Украину вооружением. Текущие запасы оружия бундесвера уже успели истощиться.

Издание отмечает и еще один важный момент – России, несмотря на введенные Западом беспрецедентные экономические санкции, удалось выстоять и сохранить нормальное состояние экономики. Это обеспечивается за счет продаж энергоресурсов и зерна каждый месяц. Получается парадоксальная ситуация – Запад и хочет сократить доходы России от экспорта нефти, газа и зерна, но в то же время требует, чтобы Россия поставляла эти товары на мировой рынок.

Также газета высказала удивление прочностью власти президента России Владимира Путина. Хотя она допускает возможные внутренние разногласия в правящей элите РФ, в то же время Путин крепко держит бразды правления в своих руках. Очевидно, что Запад ошибся, полагая в начале спецоперации, что санкции обрушат не только российскую экономику, но и правящий строй. Но этого не произошло.

Менталитет россиян совсем иной, чем американцев и европейцев. Боевые действия на Украине способствовали лишь консолидации российского общества, а большинству людей оказались глубоко безразличны закрытия магазинов с иностранными товарами, анонсируемые запреты на получение виз в европейские страны и прочие санкционные меры.