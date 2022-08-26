Авиаудары США по Сирии стали предупреждением Ирану, но не связаны с переговорами по СВПД - Пентагон

Вашингтон. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Удары американских ВВС по объектам на территории Сирии, которые, как утверждается, связаны с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), не связаны с переговорами по восстановлению соглашения по иранскому атому, заявил замминистра обороны США Колин Кол.

"Авиаудары США на востоке Сирии были посланием Ирану и поддерживаемым Тегераном ополченцам, которые атаковали американские войска в этом месяце и несколько раз за последний год", - заявил он в среду журналистам.

Он добавил, что это стало демонстрацией того, что "Соединенные Штаты без колебаний защитят себя от иранской и поддерживаемой Ираном агрессии, когда она происходит".

Как сообщило накануне Центральное командование вооруженных сил США, американские ВВС по указанию президента Джо Байдена нанесли удары по объектам на территории Сирии, которые, как утверждается, связаны с КСИР в провинции Дейр-эз-Зор.

Агентство Associated Press (AP) сообщило, что вскоре после этого ракетному обстрелу подверглись две американские военные базы на северо-востоке Сирии, расположенные вблизи крупных нефтяных и газовых месторождений.

Телеканал NBC информировал, ссылаясь на правительственные источники, что в результате "неизвестное число военнослужащих США получили ранения", данные о их точном количестве "все еще поступают". США ответили ударами вертолетов, "уничтожив, по меньшей мере, три автомобиля и нескольких человек, которые, как полагают, были ответственны за запуски ракет".

Кол отметил, что удары США подчеркивают, что, хотя Вашингтон продолжает переговоры с Ираном о возобновлении действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), это не означает, что Америка не будет принимать ответные меры в случае нападения.

"Угрозы, которые они создают для наших людей в регионе или где-либо еще, не связаны с тем, заключим ли мы в конечном итоге ядерную сделку. На самом деле это не имеет ничего общего с нашей готовностью и решимостью защищать себя. И, я думаю, что удары был довольно четким сигналом иранцам о том, что все эти вещи идут разными путями", - заявил американский чиновник.

В МИД Ирана в среду опровергли заявления США, что группировки в Сирии, по которым нанесли авиаудары американские военные, имеют отношение к Тегерану, сообщает агентство "Мехр".

"Представитель МИД Ирана Нассер Канани назвал новую агрессию США террористическим актом против народных сил и борцов с оккупацией, отверг какую-либо связь лиц, подвергшихся ударам, с Ираном", - отмечает агентство.

Предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Переговоры были прерваны в марте и возобновлены в августе.