Трамп решит судьбу ядерной сделки с Ираном



Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.

Источник: © AFP 2017 / Brendan Smialowski Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.Источник: © AFP 2017 / Brendan Smialowski

ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступит в пятницу с "масштабной стратегией" в отношении Исламской Республики Иран.

Несмотря на то, что заявление президента коснется "широкого круга вопросов", все ждут главного - подтвердит ли Трамп выполнение Ираном договоренностей в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

Позиция Трампа по этой сделке хорошо известна: он решительно пытался избавиться от нее с самого своего прихода к власти. При этом, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон, так и глава Пентагона Джеймс Мэттис однозначно заявляли, что Тегеран соблюдает договоренности, и сделка соответствует интересам национальной безопасности США. О противоречиях по данному вопросу внутри американской администрации постоянно сообщали американские СМИ.

Одним из возможных вариантов завтрашнего выступления Трампа является неподтверждение Соединенными Штатами исполнения Ираном договоренностей, не выходя при этом из соглашения. Этот сценарий является наиболее вероятным по ряду причин. Во-первых, в данном случае следующий шаг должен будет сделать конгресс, который может, по сути, ничего не предпринять. Таким образом, Трамп формально выполнит часть своих обещаний, но никаких серьезных последствий и возврата санкций против Ирана по ядерной сделке не будет. Во-вторых, формально США останутся в соглашении, что не станет очевидным коллапсом исторической сделки, за которую выступают все страны "шестерки" и ЕС.

Трамп "играет с огнем"

Бывший заместитель госсекретаря США и главный переговорщик от США с "шестеркой" и Ираном Уэнди Шерман накануне опубликовала большую статью в New York Times, в которой заявила, что "нежелание президента признать правду о соглашении с Ираном - что оно работает, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие и что оно явно в интересах национальной безопасности США - будет иметь далеко идущие последствия". По ее мнению, "это решение подорвет доверие американских партнеров и изолирует нашу страну".

Шерман пишет, что "если президент Трамп будет противодействовать ядерному соглашению, последствия для американской внешней политики будут катастрофическими: это внесет разлад в отношения между США и Европой, ослабляя важные трансатлантические отношения и приведет к усилению влияния Ирана, России и Китая".

Аналогичного мнения придерживается и другой ключевой переговорщик по Ирану, экс-глава политического планирования госдепа США Джейк Салливан. Он уверен, что Трамп "играет с огнем", пытаясь разрушить достигнутые договоренности с Ираном по ядерной программе.

Выступая в международном комитете палаты представителей США, он подчеркнул, что "МАГАТЭ, разведсообщество США и представители службы безопасности Израиля пришли к выводу, что в настоящее время Иран соблюдает свои обязательства в рамках СВПД".

Против разрушения сделки с Ираном выступают и те конгрессмены, которые в свое время были ее главными критиками. Так, глава международного комитета палаты представителей Эд Ройс отмечает, что несмотря на "недостатки сделки", США "должны ее выполнять".

Другой высокопоставленный член комитета Элиот Энгел призывал "строго соблюдать" соглашение, и искать "другие пути разрешения ряда неядерных вызовов, исходящих от Ирана".

Трамп против союзников

Против разрушения Соединенными Штатами сделки с Ираном единым фронтом выступили все члены "шестерки" и Евросоюз.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил с обращением от лица своей страны, а также Франции, Великобритании и ЕС, призывав сохранить ядерное соглашение с Ираном. Он заявил, что "наше большое беспокойство заключается в том, что ситуация с безопасностью ухудшится, а не улучшится, из-за того, что в Америке остановят развитие этого соглашения". Габриэль сообщил, что это может вернуть нас к тем временам, когда Иран занимался развитием ядерного оружия.

"Поэтому Великобритания, Франция, Германия и Европейский Союз выступают однозначно за сохранение этого соглашения", - заявил Габриэль.

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан также сообщил, что Париж, как и эксперты МАГАТЭ, считает, что Иран соблюдает условия ядерной сделки, и призвал серьезно и бескомпромиссно выполнять этот договор, поскольку отказ от него может раскрутить опасную спираль распространения ядерного оружия.

Министр подчеркнул, что отказ от сделки по атому может не только подтолкнуть Иран вновь заняться созданием ядерного арсенала, но и спровоцировать раскручивание "опасной спирали" распространения ядерного оружия в мире.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила "твердую приверженность Великобритании сделке", отметив, что это "жизненно важно для региональной безопасности". Мэй подчеркнула, что за реализацией договоренности необходимо "тщательно наблюдать".

В Москве же высказали недоумение желанием США выйти из ядерной сделки по Ирану. Как рассказал в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко, этот возможный шаг Вашингтона еще больше раскачает ситуацию на Ближнем Востоке и повлияет на глобальную стабильность.

По словам российского высокопоставленного дипломата, в случае развития такого сценария Тегеран будет иметь полное право прекратить выполнение договоренности, если Вашингтон восстановит ранее отмененные санкции против страны.

Как рассказала РИА Новости эксперт по Ирану при Атлантическом совете Барбара Славин, "ущерб отношениям США со своими ближайшими союзниками будет серьезным". По ее словам, позиция США по сделке с Ираном "подрывает трансатлантическое единство по другим вопросам, от прекращения войны в Сирии до сдерживания ядерной Северной Кореи".

"Но, похоже, Трамп слушает не правильных советников, и его главное желание - избавиться от достижений администрации (экс-президента США Барака) Обамы", - уверена эксперт.

Сделка пересмотру не подлежит

На полях Генассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке президент Ирана Хасан Роухани дал большую пресс-конференцию, в ходе которой жестко ответил американскому лидеру.

Президент Ирана заявил, что вопрос о ядерной сделке Ирана закрыт, в договоре не может быть изменений. Он предупредил, что отказ Вашингтона от ядерной сделки откроет Тегерану путь "для любых действий". При этом Роухани заверил, что возможность обращения к ядерному оружию не рассматривается, потому что оружие массового уничтожения "противоречит нашим религиозным стандартам". "Иран никогда не пытался и не будет пытаться работать над ядерным оружием", - подчеркнул иранский лидер.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

В обмен на постепенное снятие санкций власти Ирана согласились демонтировать тысячи центрифуг по обогащению урана, занялись реконструкцией реактора на тяжелой воде в Араке, а также открыли доступ на свои объекты для наблюдателей МАГАТЭ, которые по итогам инспекций предоставляют отчет о соблюдении, или же нарушении, достигнутых договоренностей.

В конце августа МАГАТЭ не нашло нарушений при исполнении Ираном положений соглашения по ядерной программе страны. Согласно документу, запас обогащенного урана на 21 августа 2017 года составил 88,4 килограмма при установленном лимите в 202,8 килограмма. Уровень обогащения не превышает установленного порога в 3,67%. Запас тяжелой воды оценивается в 111 тонн, что не выходит за установленные по соглашению пределы (130 тонн).

Трамп на протяжении всей президентской кампании утверждал, что заключенная сделка является "ужасной", и выступал за выход из нее. Администрация США также неоднократно обвиняла Иран в поддержке террористов, дестабилизирующих действиях в регионе, развитии баллистической программы, нарушении прав человека. Однако, все эти вопросы находятся за рамками СВПД.

Согласно закону по рассмотрению достигнутых с Ираном договоренностей, принятым конгрессом США в мае 2015 года, президент США должен каждые 90 дней предоставлять отчет о выполнении Ираном положений СВПД. В данном законе содержится положение, согласно которому президент может не подтвердить соблюдение Ираном договоренностей, если это противоречит "интересам национальной безопасности США".

В случае "десертификации", конгресс можете инициировать 60-дневное рассмотрение данного вопроса. Конгресс, если сочтет нужным, может не предпринять никаких действий в отношении Ирана и не вводить обратно санкции.