На Балтийском заводе завершено формирование ледового пояса третьего серийного атомного ледокола «Якутия»

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Третий серийный атомный "Якутия" готовят к спуску на воду, специалисты Балтийского завода завершили формирование ледового корпуса судна. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

На Балтийском заводе завершается сборка корпуса третьего серийного атомного ледокола "Якутия" проекта 22220 "Арктика", заложенного в мае 2020 года. Судостроители завершили формирование ледового корпуса, погрузив секцию форштевня. Как пояснили в пресс-службе, ледовый пояс - это зона шириной около трех метров, на которую идет максимальная нагрузка при проламывании льдов. Секции этой зоны собираются из высокопрочной стали толщиной 40 миллиметров.

В ближайшее время формирование корпуса ледокола завершится и его спустят на воду для достройки.

"Якутия" является четвертым ледоколом в серии и третьим серийным. Заложена 26 мая 2020 года в день 164-летия Балтийского завода. Головной ледокол проекта 22220 "Арктика", давший название всей серии, уже работает на Севере, как и первый серийный "Сибирь". Второй серийный "Урал" готовится к выходу на испытания. Четвертый серийный ледокол проекта "Чукотка" заложен в конце 2020 года. Планируется, что "Якутия" будет сдана заказчику в 2024 году, а пятый ледокол серии - в 2027, но это предварительные сроки.

Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода. Согласно проектным данным, новые ледоколы станут самыми большими и мощными в мире.