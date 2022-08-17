Минобороны на форуме «Армия-2022» вручило контракт на корабли проекта 03182Р

Министерство обороны РФ на форуме «Армия-2022» во вторник, 16 августа, вручило контракт на поставку кораблей проекта 03182Р судостроительному предприятию.
«Вручается государственный контракт на изготовление и поставку кораблей проекта 03182Р», — сказали на церемонии.
Документ вручил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко гендиректору Зеленодольского завода им. А. М. Горького в Татарстане Александру Филиппову.
Кроме того, Минобороны РФ подписало контракт на поставку в войска новейшей системы противовоздушной обороны С-500. Документ подписан с концерном ВКО «Алмаз-Антей».
Также Криворучко и гендиректор Государственного ракетного центра им. Макеева Владимир Дегтярь в ходе форума «Армия-2022» подписали контракт на изготовление и поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».
Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в городе Кубинка Московской области.