Минобороны на форуме «Армия-2022» вручило контракт на корабли проекта 03182Р

Министерство обороны РФ на форуме «Армия-2022» во вторник, 16 августа, вручило контракт на поставку кораблей проекта 03182Р судостроительному предприятию.

«Вручается государственный контракт на изготовление и поставку кораблей проекта 03182Р», — сказали на церемонии.

Документ вручил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко гендиректору Зеленодольского завода им. А. М. Горького в Татарстане Александру Филиппову.

Кроме того, Минобороны РФ подписало контракт на поставку в войска новейшей системы противовоздушной обороны С-500. Документ подписан с концерном ВКО «Алмаз-Антей».

Также Криворучко и гендиректор Государственного ракетного центра им. Макеева Владимир Дегтярь в ходе форума «Армия-2022» подписали контракт на изготовление и поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в городе Кубинка Московской области.