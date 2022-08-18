На форуме "Армия-2022" подписаны 7 и вручены 29 госконтрактов с 26 предприятиями ОПК

ЦАМТО, 17 августа. Минобороны РФ и компании ОПК заключили в ходе форума "Армия-2022" государственные контракты на общую сумму более 522 млрд. руб.

Об этом сообщил 16 августа замминистра обороны РФ Алексей Криворучко после церемонии подписания.

"Сегодня подписаны 7 и вручены 29 государственных контракта с 26 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 522 млрд. руб. Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения", – сказал А.Криворучко.

Он уточнил, что в результате выполнения этих контрактов Вооруженные силы РФ пополнятся более 3700 новыми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 ед. вооружения военной и специальной техники.

Перед подписанием и вручением госконтрактов Алексей Криворучко сообщил, что Минобороны России провело корректировку параметров государственного оборонного заказа с учетом опыта боевого применения техники.

"Органами военного управления Министерства обороны Российской Федерации проведена большая работа по анализу и уточнению государственного оборонного заказа с учетом современной военно-политической обстановки, обеспечения потребности Вооруженных Сил Российской Федерации по закупке, ремонту и модернизации вооружения и военной техники и специальной техники", – сказал Алексей Криворучко.

По его словам, проведение данной работы основано на результатах боевого применения вооружения и военной техники, а также на возможностях отечественной промышленности и экономической ситуации в стране.

Замминистра добавил, что особое внимание Минобороны России при заключении госконтрактов уделено закупкам, поддержанию в боеготовом состоянии, ремонту и модернизации находящихся на вооружении образцов вооружения, военной и специальной техники. В результате российская армия получит самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники.

Ниже перечислены некоторые из подписанных контрактов (перечень составлен по сообщениям Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ и агентства "РИА Новости").

Минобороны подписало контракт на поставку МБР "Сармат"

Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".

Подписи под контрактом поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор Государственного ракетного центра им. Макеева Владимир Дегтярь.

Минобороны России подписало контракт на поставку партии фронтовых бомбардировщиков Су-34

Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку партии фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Подписи под контрактами поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и вице-президент Объединенной авиационной корпорации Александр Бобрышев.

Минобороны и "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку новейшей системы ПВО С-500

Минобороны РФ и Концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписали на форуме "Армия-2022" контракт на поставку в войска новейшей системы ПВО С-500.

Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и заместитель гендиректора "Алмаз-Антея" Виталий Нескодоров.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" получил госконтракт на поставку перспективной системы управления авиацией и ПВО

На форуме "Армия-2022" заместителю генерального директора концерна Воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" Виталию Нескородову вручен государственный контракт на поставку перспективной системы управления авиацией и ПВО. Поставка будет осуществляться в согласованной комплектации.

КБ "Радуга" имени А.Я. Березняка" вручен госконтракт на изготовление крылатых ракет большой дальности воздушного базирования

На форуме "Армия-2022" генеральному директору АО "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени А.Я. Березняка" Сергею Богатикову вручен государственный контракт на изготовление крылатых ракет большой дальности воздушного базирования.

Центральный научно-исследовательский институт химии и механики поставит для ВС РФ управляемые авиабомбы

Минобороны РФ и Центральный научно-исследовательский институт химии и механики заключили контракт на поставку управляемых авиабомб.

На форуме "Армия-2022" был заключен контракт на изготовление и поставку управляемых авиационных бомб УАБ-20.

Подписи под контрактом поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и гендиректор ЦНИИХМ Сергей Бобков.

Минобороны на "Армии-2022" подписало контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С"

Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку спутников-разведчиков "Лотос-С".

Подписи под контрактами поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" Александр Устинов.

Ранее сообщалось, что космические аппараты радиотехнической разведки "Лотос-С" вместе со спутниками радиолокационной разведки "Пион-НКС" входят в состав системы спутниковой разведки и целеуказания "Лиана", отмечает "РИА Новости".

Минобороны подписало контракт на поставку ракет для ОТРК "Искандер-М"

Минобороны РФ и Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) подписали на форуме "Армия-2022" контракт на поставку ракет для комплекса "Искандер-М".

Подписи под документом поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и гендиректор КБМ Сергей Питиков.

Минобороны подписало контракт на поставку зенитных ракет для ЗРК "Бук-М3"

Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку зенитных управляемых ракет 9М317М для комплексов ПВО "Бук-М3".

Контракт подписали замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" Олег Мартынов.

Ракеты 9М317М входят в состав нового зенитного ракетного комплекса средней дальности "Бук-М3".

Минобороны подписало контракты на поставку БЛА "Орлан", "Иноходец" и "Элерон"

Минобороны РФ на форуме "Армия-2022" подписало ряд контрактов на поставку БЛА "Орлан", "Иноходец" и "Элерон".

Как отмечается в сообщении Минобороны, с ООО "Специальный технологический центр" подписан контракт на "изготовление и поставку комплексов с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10", "Орлан-30".

С АО "Кронштадт" подписан контракт на изготовление и поставку комплекса с беспилотным летательным аппаратом "Иноходец".

С АО "ЭНИКС" заключен контракт на изготовление и поставку БЛА "Элерон-3".

Минобороны РФ и предприятия ОПК заключили контракты на поставку бронетехники

Генеральному директору ООО "Военно-промышленная компания" Александру Красовицкому вручены государственные контракты на поставку бронетранспортеров БТР-82А и автомобилей "Тигр".

Генеральному директору ООО "Оружейные мастерские" Алексею Мураеву вручен государственный контракт на поставку автомобиля "Тигр-М" с боевым модулем с дистанционным управлением "Арбалет".

Генеральному директору "Уралвагонзавода" Александру Потапову вручены государственные контракты на поставку танков Т-90М, а также на капитальный ремонт Т-80БВ.

Гендиректору акционерного общества "103-й бронетанковый ремонтный завод" Вадиму Сарданову вручен госконтракт на капитальный ремонт боевой машины пехоты БМП-2 с модернизацией.

Минобороны подписало контракты на поставку модернизированных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ

Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракты на поставку модернизированных ударных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ.

Подписи под контрактами поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и первый заместитель гендиректора по производству вертолетной техники "Вертолетов России" Олег Гуляев.

Минобороны РФ и НПО "Сплав" подписали контракт на поставку реактивных снарядов к "Торнадо-С"

Минобороны РФ и НПО "Сплав" подписали на форуме "Армия-2022" контракт на поставку 300-мм снарядов "Сплав" к реактивной системе залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С".

Подписи под контрактом поставили гендиректор НПО "Сплав" Александр Смирнов и замминистра обороны Алексей Криворучко.

Заключены госконтракты на поставку авиационных ракет класса "воздух-поверхность" и "воздух-РЛС"

На форуме "Армия-2022" гендиректору корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борису Обносову вручены госконтракты на поставку авиационных ракет класса "воздух-поверхность" и "воздух-РЛС".

Кроме того, первому заместителю гендиректора Смоленского авиазавода Андрею Топоркову вручен госконтракт на изготовление и поставку авиационных ракет класса "воздух-корабль".

Минобороны заключило контракт на разработку мобильного комплекса уничтожения химикатов

Минобороны РФ и Государственный НИИ органической химии и технологии подписали на форуме "Армия-2022" контракт на разработку мобильного комплекса уничтожения токсичных химикатов.

Подписан контракт на "выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка мобильного комплекса уничтожения токсичных химикатов и специальных изделий в их снаряжении". Работа будет вестись под шифром "Новатор-1".

Подписи под документом поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и гендиректор ГНИИОХТ Владимир Кондратьев.