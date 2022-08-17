Дмитрий Шугаев: Россия готова не только продавать, но и производить истребитель Checkmate совместно

ЦАМТО, 16 августа. Россия готова не только экспортировать однодвигательные истребители Checkmate, но и производить их в кооперации.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил на форуме "Армия-2022" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Checkmate – первый в России однодвигательный истребитель пятого поколения. Ключевые особенности самолета – малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.

"Могу подтвердить, что в настоящее время ведутся консультации с некоторыми иностранными заказчиками по вопросу сотрудничества в рамках проекта Checkmate. Стоит отметить, что параметры такого сотрудничества предусматривают не только поставку финальных изделий, но также и технологическую кооперацию", – цитирует "РИА Новости" Д.Шугаева.

По его словам, Checkmate должен пройти определенный путь, прежде чем стать экспортным продуктом, хотя уже сегодня понятно, что его заявленные характеристики находятся на уровне существующих предложений от иностранных конкурентов и даже превосходят их. Поэтому, с учетом предполагаемой конкурентной цены, он будет востребован в своем сегменте.

"Хотелось бы отметить, что рынок однодвигательных истребителей – это очень большой сегмент в авиационной составляющей, и на этом рынке нас давно не было. С проектом Checkmate мы возвращаемся на этот рынок", – сказал директор ФСВТС.

Как ранее заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, серийное производство данного истребителя должно начаться в 2027 году, напоминает агентство.