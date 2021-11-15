Бизнес-джет Aurus и Checkmate: РФ представит новинки авиастроения на авиасалоне в Дубае

Авиашоу посетят делегации из 96 стран, российскую делегацию на авиасалоне возглавит министр промышленности и торговли Денис Мантуров

ДУБАЙ, 14 ноября. /Корр. ТАСС Мария Амирджанян, Милена Синева/. Международный авиасалон Dubai Airshow начнет работу в воскресенье. Несмотря на антиковидные ограничения, авиасалон будет доступен для массового посещения. В выставочной части авиашоу примут участие компании из более чем 20 стран, на статической экспозиции будет представлено более 160 гражданских (в том числе деловых) и военных самолетов и вертолетов.

Авиашоу посетят делегации из 96 стран. Российскую делегацию на авиасалоне возглавит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Также в состав российской делегации вошли глава Ростеха Сергей Чемезов, глава ОАК Юрий Слюсарь, гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Полетная программа

Авиасалон, помимо деловой и выставочной программы, знаменит одной из самых красочных полетных программ. В этом году в небе над аэродромом Аль-Мактум поднимутся не только домашняя пилотажная группа Al Fursan (летают на учебно-тренировочных самолетах Aermacchi MB-339), но и саудовские Saudi Hawks (эскадрилья летает на Hawker Siddeley Hawk), "Русские витязи" (Су-30СМ), индийские Sarang team (вертолеты HAL) и Surya Kiran (Hawk 132).

Экспозиция

На статической экспозиции будет представлено более 160 самолетов и вертолетов. Несмотря на то, что мировые премьеры глобальные игроки рынка авиастроения пока не анонсировали, на сайте дубайского авиасалона отмечается, что одним из важнейших экспонатов станет российский истребитель Checkmate. Прототип нового легкого тактического самолета был впервые показан на домашнем авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском, его первый полет ожидается в 2023 году.

ОАК (входит в состав Ростеха) также впервые покажет широкой зарубежной публике и другую российскую новинку - самолет МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14. Премьера этой версии также прошла на МАКС-2021 летом. Ожидается, что лайнер будет участвовать в летной программе. Самолет МС-21-310 планируется сертифицировать в 2023 году.

"Для участия в Dubai Airshow 2021 на машине установлена часть салона бизнес- и эконом-класса. Это позволит продемонстрировать одно из преимуществ самолета МС-21 - увеличенный проход между креслами, обеспеченный самым широким в своем классе фюзеляжем", - отметили в ОАК.

Широко будут также представлены концерны Airbus и Boeing. Airbus на своей статической экспозиции покажет широкофюзеляжные A350 и A330neo, легендарный четырехдвигательный двухпалубный A380, узкофюзеляжный A321LR и региональный A220. Также концерн проведет конференцию, на которой обсудят в том числе летающее такси, доставку дронами и сопутствующую инфраструктуру.

Американский Boeing впервые покажет лайнер 777x за пределами США. "На выставке в ОАЭ состоится международная премьера нового широкофюзеляжного гражданского самолета Boeing 777X, а также впервые будет показан беспилотный летательный аппарат Boeing Airpower Teaming System", - отметили в компании. Сейчас самолет проходит испытания, по заявлению производителя, он станет "самым большим в мире и самым экономичным двухдвигательным реактивным лайнером". Потребление топлива, эксплуатационные расходы и выбросы вредных веществ в атмосферу будут на 10% ниже по сравнению с конкурирующими моделями, добавили в компании.

Также на статической экспозиции концерн представит Boeing 787-10 Dreamliner.

Не только Checkmate и МС-21

Одной из самых красочных новинок станет демонстрация новой версии бизнес-джета SSJ 100, которая войдет в линейку Aurus.

Как сообщали ранее в ОАК, "новый вариант самолета бизнес-версии Superjet предстанет [перед] посетителями авиасалона в Дубае под брендом Aurus Business Jet, дополняя линейку продвигаемых под этим брендом российских высокотехнологичных продуктов класса люкс - вертолета "Ансат" (Aurus Design) и линейки российских представительских лимузинов". По словам производителя, дальность полета самолета увеличена до 7 200 км.

"Потенциальные заказчики увидят разработанный и смонтированный в России комфортабельный салон, а также опциональные решения, расширяющие возможности самолета", - считают в ОАК. Ранее в интервью ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что самолет также оборудован семью новыми топливными баками и встроенным трапом с электрическим приводом.

"Вертолеты России" планируют представить рекордное число своей техники на авиасалоне - планируется показать сразу шесть машин. Они будут представлены как на статической выставке, так и в летной программе.

"В частности, гости и участники выставки смогут ознакомиться с легкими многоцелевыми вертолетами Ка-226Т "Альпинист" (Climber) и "Ансат", ударными вертолетам Ка-52 и Ми-28НЭ, а также с многоцелевым тяжелым вертолетом Ми-171А2", - отметили в компании.

Ми-28НЭ (модификация "Ночного охотника") никогда раньше не показывалась за рубежом. Ми-28НЭ, как и Ка-52, - противотанковые, также могут применяться против бронированной и небронированной техники, живой силы и вертолетов противника в любых погодных условиях и в любое время суток. Ми-28НЭ и Ка-52 продемонстрируют насыщенную летную программу с элементами сложного пилотажа и маневрами, применяемыми в реальном воздушном бою, сообщали в "Вертолетах России".

Не только самолеты

На стенде "Рособоронэкспорта" будет представлена наиболее перспективная в Ближневосточном регионе продукция военного назначения. В виде моделей будут демонстрироваться истребитель пятого поколения Су-57Э и истребитель поколения 4++ Су-35, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), средства ПВО: зенитная ракетная система С-400 "Триумф" и зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ".

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит широкую линейку успешно продвигаемых на Ближнем Востоке зенитных ракетных систем и комплексов, в том числе ЗРС С-400 "Триумф", "Антей-4000", "Бук-М2Э", "Тор-М2Э" в различных исполнениях. Впервые за рубежом на своей экспозиции концерн представит зенитную ракетную систему С-350Е "Витязь", а также зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е "Абакан", предназначенный для поражения современных и перспективных тактических и оперативно-тактических баллистических ракет.

Беспилотная тематика будет отражена в демонстрации новейших разведывательно-ударных и ударных комплексов компании "Кронштадт". Крупнейший российский разработчик и производитель авиабеспилотников впервые в мире на своем стенде в виде моделей покажет разведывательно-ударный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец-РУ", беспилотник радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" и скоростной ударный дрон "Гром".

Впервые на Dubai Airshow в формате мультимедийной кинетической инсталляции будут презентованы комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам "Репеллент-Патруль", "Купол" и "Пищаль-ПРО", а также наиболее популярные беспилотные летательные аппараты российского производства - "Орлан-10Е" и разведывательно-ударный "Орион-Э".