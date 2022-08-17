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РИА Новости

В ФСВТС заявили о готовности России к совместному производству Checkmate

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Беспилотный вариант истребителя пятого поколения Checkmate. Кадр видео
Беспилотный вариант истребителя пятого поколения Checkmate. Кадр видео.
Источник изображения: © ОАК

КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Россия готова не только экспортировать однодвигательные истребители Checkmate, но и производить их в кооперации, сообщил РИА Новости во вторник на форуме "Армия-2022" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Ключевые особенности самолета — малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.

"Могу подтвердить, что в настоящее время ведутся консультации с некоторыми иностранными заказчиками по вопросу сотрудничества в рамках проекта Checkmate. Стоит отметить, что параметры такого сотрудничества предусматривают не только поставку финальных изделий, но также и технологическую кооперацию", - сказал Шугаев.

По его словам, Checkmate должен пройти определенный путь, прежде чем стать экспортным продуктом, хотя уже сегодня понятно, что его заявленные характеристики находятся на уровне существующих предложений от иностранных конкурентов и даже превосходят их. Поэтому, с учетом предполагаемой конкурентной цены, он будет востребован в своем сегменте.

"Хотелось бы отметить, что рынок однодвигательных истребителей – это очень большой сегмент в авиационной составляющей, и на этом рынке нас давно не было. С проектом Checkmate мы возвращаемся на этот рынок", - сказал глава ФСВТС.

Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, серийное производство данного истребителя должно начаться в 2027 году.

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Страны
Россия
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Checkmate
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Персоны
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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