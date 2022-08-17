Борисов и глава NASA пока не контактировали, переговоры между двумя агентствами ведутся регулярно - замглавы "Роскосмоса"

Администратор NASA Билл Нельсон, в прошлом — астронавт США. Совершил один космический полет на шаттле STS-61C; инженер, сенатор США от штата Флорида.

Кубинка (Московская область). 16 августа. ИНТЕРФАКС - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов пока не контактировал с главой NASA Биллом Нельсоном, при этом общение между космическими агентствами РФ и США ведется регулярно, заявил "Интерфаксу" замглавы госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"Мы постоянно ведем с NASA переговоры по оперативным запросам. В ежедневном, практически, режиме мы с ними на связи - с теми, кто отвечает за МКС. Поэтому встреч и контактов Юрия Ивановича (Борисова - ИФ) и главы NASA пока не было", - сказал Савельев.

29 июля Борисов сообщил, что Россия после 2024 года начнёт прорабатывать вопрос выхода из проекта МКС, но точная дата будет определена с учётом технического состояния станции. При этом процесс завершения работы на МКС должен быть синхронизирован с началом работы новой Российской орбитальной станции.

25 июня Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность главы "Роскосмоса", сообщил, что проведение переговоров о продлении работы МКС после 2024 года возможно только при условии отмены американских санкций против космической отрасли России.