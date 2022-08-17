Войти
Интерфакс-АВН

Борисов и глава NASA пока не контактировали, переговоры между двумя агентствами ведутся регулярно - замглавы "Роскосмоса"

783
0
0
Администратор NASA Билл Нельсон, в прошлом — астронавт США. Совершил один космический полет на шаттле STS-61C; инженер, сенатор США от штата Флорида
Администратор NASA Билл Нельсон, в прошлом — астронавт США. Совершил один космический полет на шаттле STS-61C; инженер, сенатор США от штата Флорида.
Источник изображения: NASA, Bill Ingalls

Кубинка (Московская область). 16 августа. ИНТЕРФАКС - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов пока не контактировал с главой NASA Биллом Нельсоном, при этом общение между космическими агентствами РФ и США ведется регулярно, заявил "Интерфаксу" замглавы госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"Мы постоянно ведем с NASA переговоры по оперативным запросам. В ежедневном, практически, режиме мы с ними на связи - с теми, кто отвечает за МКС. Поэтому встреч и контактов Юрия Ивановича (Борисова - ИФ) и главы NASA пока не было", - сказал Савельев.

29 июля Борисов сообщил, что Россия после 2024 года начнёт прорабатывать вопрос выхода из проекта МКС, но точная дата будет определена с учётом технического состояния станции. При этом процесс завершения работы на МКС должен быть синхронизирован с началом работы новой Российской орбитальной станции.

25 июня Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность главы "Роскосмоса", сообщил, что проведение переговоров о продлении работы МКС после 2024 года возможно только при условии отмены американских санкций против космической отрасли России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
27.07.2022
Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года
25.08.2021
Доклад по облику новой российской орбитальной станции направлен в правительство - Рогозин
30.04.2021
Синьхуа (Китай): Россия уходит! МКС станет «космическим полем битвы»?
22.04.2021
Рогозин рассказал о будущем российского сегмента МКС
19.03.2021
Эксперт скептически оценивает перспективы российско-американского сотрудничества в космосе
23.12.2020
США лишают российский ВПК иностранных комплектующих и клиентов
04.07.2018
Полетали и хватит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 22:46
  • 19
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 17.08 22:33
  • 6
Россия нарастит производство Ту-214
  • 17.08 22:21
  • 3
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу
  • 17.08 22:17
  • 4
ОАК предложила Минобороны двухместный вариант многоцелевого истребителя Су-57
  • 17.08 21:21
  • 30378
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 12:42
  • 16
Лучисто-игристое оружие России
  • 17.08 10:40
  • 1
Шойгу заявил о развенчании мифа о супероружии Запада
  • 17.08 05:08
  • 2
Атомную подлодку "Арктур" оснастят новым оружием, сообщило КБ "Рубин"
  • 17.08 01:17
  • 2
Российскую БМП «Манул» разработают с учетом опыта спецоперации
  • 17.08 01:11
  • 1
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки
  • 16.08 19:30
  • 2
Начало лётных испытаний однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate перенесено на 2024 год - Мантуров
  • 16.08 19:01
  • 3
Путин: российские вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги
  • 16.08 15:23
  • 0
Ядерный терроризм – новая тактика ведения войны киевским режимом
  • 16.08 13:18
  • 0
Турция, ОАЭ, и Мальдивы – доступны для бизнес-авиации и отпускников
  • 16.08 12:22
  • 1
Появились кадры с движением колонны бронеавтомобилей MaxxPro, поставленных для ВСУ