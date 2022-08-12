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Интерфакс-АВН

Глава минобороны Польши считает, что пробелы, связанные с передачей части вооружения Украине, будут восполнены

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Мариуш Блащак
Мариуш Блащак.
Источник изображения: belvpo.com

Варшава. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Обороноспособность вооруженных сил Польши не должна пострадать из-за того, что часть вооружения страны была передана Украине, сообщил глава министерства обороны страны Мариуш Блащак.

"Мы не сделали ничего, что могло бы снизить степень нашей обороноспособности и нарушить гарантии безопасности", - приводит в четверг его слова польское радио.

По его словам, "министерство обороны Польши в настоящее время ведет переговоры с Германией о механизме компенсации". В то же время, польское радио отмечает: "Блащак признал, что пока никаких удовлетворяющих предложений не поступало".

Тем не менее, министр заверил, что пробелы, возникшие из-за передачи вооружения Украине, будут восполнены: "Именно поэтому мы заказали 116 бывших в эксплуатации танков "Абрамс", несмотря на то, что ранее я подписал контракт на 250 таких машин в самой новой версии. По этой же причине мы планируем заключить контракты на поставку корейских танков К2, самоходных гаубиц К9 и самолетов FA-50".

Кроме того, глава минобороны напомнил и о возможностях польского оборонного производства.

"Польская оборонная промышленность способна производить конкурентное эффективное вооружение хорошего качества", - сказал он, упомянув в частности польские зенитные установки "Перун", самоходные гаубицы "Краб" и автоматы "Грот".

"Мы также ждем БМП "Борсук", противотанковые САУ "Оттокар Бжоза", корабли "Мечник", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Польша передала Украине стоявшие на вооружении страны танки Т-72 и РТ-91.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Украина
Продукция
FA-50
K2
PT-91
Т-72
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